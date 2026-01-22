美擬重啟Meta反托辣斯案

美國聯邦貿易委員會（FTC）正尋求重啟控告臉書母公司Meta Platforms觸犯反托辣斯法一案，指控這家社群媒體平台巨人藉收購Instagram和WhatsApp強化非法壟斷勢力。

FTC發言人席蒙森20日表示，此案是整頓大型科技集團的一環，早在美國總統川普第一任就啟動，儘管地方法院去年駁回此案，「我們立場未曾改變」，依然是「Meta收購Instgram和WhatsApp違反我國反托辣斯法，導致美國消費者利益因Meta壟斷市場而受損」。

臉書先後在2012年和2014年，分別以10億和190億美元併購Instagram和WhatsApp。FTC當時並未試圖阻擋這些併購交易，選擇在2020年控告Meta（昔稱臉書）在美國社群媒體市場坐擁壟斷勢力。FTC試圖強迫Meta重組企業結構，或拆售Instagram和WhatsApp，讓市場恢復競爭。FTC指稱，Meta砸巨資收購，意圖消滅新興的競爭對手。

美國哥倫比亞地方法院法官博斯伯格去年11月宣判，Meta如今不算是壟斷型企業，因為面臨TikTok和Youtube競爭。Meta發言人史東20日說：「地方法院駁回FTC此案論點，是正確決定，認清本公司面臨激烈競爭。」過去一年來，Meta執行長祖克柏努力取悅川普，不僅公開讚揚川普，還鬆綁審查規定，回應共和黨擔心保守派言論遭箝制的顧慮。