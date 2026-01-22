美擬重啟Meta反托辣斯案

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國聯邦貿易委員會（FTC）正尋求重啟控告臉書母公司Meta Platforms觸犯反托辣斯法一案，指控這家社群媒體平台巨人藉收購Instagram和WhatsApp強化非法壟斷勢力。

FTC發言人席蒙森20日表示，此案是整頓大型科技集團的一環，早在美國總統川普第一任就啟動，儘管地方法院去年駁回此案，「我們立場未曾改變」，依然是「Meta收購Instgram和WhatsApp違反我國反托辣斯法，導致美國消費者利益因Meta壟斷市場而受損」。

臉書先後在2012年和2014年，分別以10億和190億美元併購Instagram和WhatsApp。FTC當時並未試圖阻擋這些併購交易，選擇在2020年控告Meta（昔稱臉書）在美國社群媒體市場坐擁壟斷勢力。FTC試圖強迫Meta重組企業結構，或拆售Instagram和WhatsApp，讓市場恢復競爭。FTC指稱，Meta砸巨資收購，意圖消滅新興的競爭對手。

美國哥倫比亞地方法院法官博斯伯格去年11月宣判，Meta如今不算是壟斷型企業，因為面臨TikTok和Youtube競爭。Meta發言人史東20日說：「地方法院駁回FTC此案論點，是正確決定，認清本公司面臨激烈競爭。」過去一年來，Meta執行長祖克柏努力取悅川普，不僅公開讚揚川普，還鬆綁審查規定，回應共和黨擔心保守派言論遭箝制的顧慮。

美國 社群媒體 川普

延伸閱讀

Meta技術長：新AI團隊內部交付首批模型「重大賭注開始看到回報」

集邦：AI伺服器出貨看增28% ASIC占比將擴大 世芯、創意等受惠

非法賭場廣告流竄 英博弈委員會指Meta視若無睹

股市多頭將迎來今年首場重大考驗 五大焦點值得關注

相關新聞

格陵蘭爭議引爆債市波動 掀「拋售美國」浪潮

美歐格陵蘭爭議引爆債市波動，美債殖利率飆升，「拋售美國（Sell America）」浪潮再起。市場人士表示，這波調整不僅...

華郵：2029年美國「半導體獨立」 台矽盾恐不再牢固

華盛頓郵報廿日刊登「國家評論（National Review）」資深政治記者葛拉赫蒂投書指出，對憂心中國入侵威脅的台灣民眾而言，台積電在美國、德國、日本甚至中國擴張產能，本身就帶著一絲不祥意味。他說，所謂「矽盾」如今看來已不再牢不可破。

工人因AI成當紅炸子雞？黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日表示，全球未來數年需要再投資人工智慧（AI）基礎設施數兆美元，AI不只不會取代人力...

橋水基金創辦人達里歐：資本戰爭恐爆發

橋水聯合基金創辦人達里歐，在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普政策可能掀起全球資本戰爭，衝擊美債地位和金融秩序...

Netflix砸錢併華納 本季盈餘恐低於華爾街預期

Netflix上季財報大致優於華爾街預期，但對本季財測看法審慎，理由是影視內容支出增加，以及收購華納兄弟探索（Warne...

全球首例 南韓「AI基本法」上路

南韓「人工智慧（AI）基本法」今日（22日）上路，率開全球首例。首爾當局表示，該法旨在促進本土AI產業成長，同時針對AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。