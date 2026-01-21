工人因AI成當紅炸子雞？黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日表示，全球未來數年需要再投資人工智慧（AI）基礎設施數兆美元，AI不只不會取代人力，還會創造就業機會。黃仁勳預期電工、營建工人和管線工人等勞工將成為當紅炸子雞，年薪將達到「六位數美元」。

黃仁勳在世界經濟論壇（WEF）年會上表示，在AI系統基礎快速演進之際，全球正見證史上最大的基礎設施工程。黃仁勳並將AI產業比喻成「五層蛋糕」，最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎設施、AI模型與應用，應用就像蛋糕頂部的櫻桃。

輝達正等待北京當局決定是否允許企業訂購該公司先進晶片，黃仁勳據傳本月底將走訪中國大陸，但他在WEF年會上未談論這個議題。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）把輝達H200處理器銷往中國大陸，比喻成賣核子武器給北韓，黃仁勳也未回應這番言論。