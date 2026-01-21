快訊

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

工人因AI成當紅炸子雞？黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日表示，全球未來數年需要再投資人工智慧（AI基礎設施數兆美元，AI不只不會取代人力，還會創造就業機會。黃仁勳預期電工、營建工人和管線工人等勞工將成為當紅炸子雞，年薪將達到「六位數美元」。

黃仁勳在世界經濟論壇WEF）年會上表示，在AI系統基礎快速演進之際，全球正見證史上最大的基礎設施工程。黃仁勳並將AI產業比喻成「五層蛋糕」，最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎設施、AI模型與應用，應用就像蛋糕頂部的櫻桃。

輝達正等待北京當局決定是否允許企業訂購該公司先進晶片，黃仁勳據傳本月底將走訪中國大陸，但他在WEF年會上未談論這個議題。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）把輝達H200處理器銷往中國大陸，比喻成賣核子武器給北韓，黃仁勳也未回應這番言論。

基礎設施 輝達 WEF 世界經濟論壇 黃仁勳 AI 高薪

延伸閱讀

謝金河：台股的新外溢效應 新的選股思維

WEF／何立峰將會貝森特 中履諾已買1200萬噸美國黃豆

達沃斯論壇登場 陸副總理何立峰將會美國財長貝森特

黃仁勳挑人才見解獨到 「空著椅子總比坐錯人好」

相關新聞

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

美國總統川普20日搭乘「空軍一號」飛往瑞士參加達沃斯世界經濟論壇（WEF），但因發現輕微電力問題返航，川普一行人將改搭另...

巴菲特曾嘆失望…「食品巨擘」恐被股神接班人大賣 股價軟腳逾5%

美國食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）20日披露，最大股東波克夏（Berkshire Hathaway）可能幾乎...

影／大陸電動車快馬加鞭整合 「強強聯手」能拯救德國汽車？

在政府的大力支持下，中國大陸電動車製造商正快馬加鞭的進行整合，試圖匯聚力量，減少內卷。對於仍深陷危機的德國汽車產業來說，強強聯手、超級合並是走出危機的一條正道嗎？

亞股走勢分歧…關稅威脅升高不確定性 本周股巿開局步履維艱

受到美國總統川普針對格陵蘭議題提出新一波關稅威脅的影響，本週股巿以步履維艱開局後，亞洲主要股市今天走勢分歧。市場不確定性...

推廣告？DeepMind執行長稱Gemini暫不跟進「OpenAI應該很需要錢」

今年達沃斯世界經濟論壇（WEF）上，人工智慧（AI）巨頭在是否應於聊天機器人中推出廣告服務的問題上，意見分歧。Googl...

能源成瓶頸…OpenAI拚自行負擔用電成本 公布星際之門社區倡議

人工智慧（AI）開發商OpenAI今天公布「星際之門社區」（StargateCommunity）倡議，力拚「電力成本自負...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。