快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

義大利力推轉型循環經濟 以創意網路劇向社會溝通

中央社／ 羅馬21日專電

義大利政府盼推動整體產業向重視環保再生的「循環經濟」轉型，特別推出SPOKE5計畫，委請學者專家將嚴謹的科學研究，透過網路短劇、Podcast等流行方式向大眾溝通，主打以「創新手法述說創新研究」。

循環經濟（Circular Economy）是指取代傳統「開採、製造、使用、丟棄」的線性模式，透過設計、維修、回收利用等方式，最大化資源價值，延長產品生命週期，並從源頭消除浪費與污染，達到資源再生與環境保護雙贏的「循環再生」模式。

SPOKE5是義大利政府為推動「國家復甦暨韌性計畫」（PNRR），由GRINS基金會執行的專案，此基金會的縮寫代表「成長、韌性、包容、永續」（Growing Resilient, Inclusive and Sustainable）等價值。

專案總召、杜林大學經濟學教授夸特拉羅（Francesco Quatraro）20日向外媒記者舉行說明會，出席團隊包括卡利亞里大學（Università di Cagliari）教授屋沙以（Stefano Usai）、迪瓜爾多（Maria Chiara DiGuardo）、策展人福薩齊亞（Alessandro Fusacchia）等。

夸特拉羅表示，該計畫匯集11所大學、超過200名研究人員，致力研究循環經濟生態系統，包括創新技術、地域特色，及轉型可能帶來的社會經濟影響，目標是產出能指導公共政策、產業選擇和永續發展策略的知識。

夸特拉羅表示，循環經濟是義大利與整個歐洲產業提升競爭力的關鍵策略，但這類嚴肅課題不易被大眾消化，該計畫核心是製作3集網路短劇（webserie），提供認識循環經濟的入門途徑，再輔以專題短片、Podcast、網路文章等數位敘事，盼在學術界、官方機構、企業、公民之間建立橋梁。

SPOKE5官網探討許多有關循環經濟的趣味主題，例如心理層面「看不見的選擇」。因為談到循環經濟，各界通常只想到改進技術、材料和工業流程，很少注意情感和認知偏誤，然而個人、企業和機構的決策，對推動轉型的速度與品質，與技術創新同樣重要。

另一主題「推動循環經濟之手」，探討產業轉型不只需要新技術，還需懂得執行的人力，計畫運用義大利573個產業、107個縣市數據，建構一份循環經濟轉型的人力資源地圖。

在「永續利潤」主題，則分析如何將推動永續轉化為企業價值，該研究分析大量歐洲公司樣本，將「環保、社會責任、公司治理」（ESG）指標與經濟財務指標結合，結果顯示無論公司產業類別或規模，ESG績效較佳的公司都擁有顯著更高的市值。

義大利 永續

延伸閱讀

圓環退場或轉型？專家：取決於車流、車種與行人需求

影／「校名不在、使命還在」東方設計大學退場 轉型產學園區揭牌啟用

瑞士跨年火災教訓 義大利滑雪勝地禁室內用仙女棒

義「時尚帝王」范倫鐵諾辭世 享壽93歲 經典紅禮服征服好萊塢天后巨星

相關新聞

貝森特再點名高階晶片集中台灣風險 半導體產業回美國避「經濟末日」

美國財政部長貝森特20日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇並接受訪問時，再度重申「全球經濟面臨的最大威脅、也是最大的單點故障，在...

亞股走勢分歧…關稅威脅升高不確定性 本周股巿開局步履維艱

受到美國總統川普針對格陵蘭議題提出新一波關稅威脅的影響，本週股巿以步履維艱開局後，亞洲主要股市今天走勢分歧。市場不確定性...

推廣告？DeepMind執行長稱Gemini暫不跟進「OpenAI應該很需要錢」

今年達沃斯世界經濟論壇（WEF）上，人工智慧（AI）巨頭在是否應於聊天機器人中推出廣告服務的問題上，意見分歧。Googl...

巴菲特曾嘆失望…「食品巨擘」恐被股神接班人大賣 股價軟腳逾5%

美國食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）20日披露，最大股東波克夏（Berkshire Hathaway）可能幾乎...

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

美國總統川普20日搭乘「空軍一號」飛往瑞士參加達沃斯世界經濟論壇（WEF），但因發現輕微電力問題返航，川普一行人將改搭另...

能源成瓶頸…OpenAI拚自行負擔用電成本 公布星際之門社區倡議

人工智慧（AI）開發商OpenAI今天公布「星際之門社區」（StargateCommunity）倡議，力拚「電力成本自負...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。