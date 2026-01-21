亞股走勢分歧…關稅威脅升高不確定性 本周股巿開局步履維艱

快訊

中央社／ 香港21日綜合外電報導
受到美國總統川普針對格陵蘭議題提出新一波關稅威脅的影響，本週股巿以步履維艱開局後，亞洲主要股市今天走勢分歧。 示意圖／AI生成
受到美國總統川普針對格陵蘭議題提出新一波關稅威脅的影響，本週股巿以步履維艱開局後，亞洲主要股市今天走勢分歧。市場不確定性助長避險貴金屬價格再創新高。

法新社報導，日本公債殖利率昨天因首相高市早苗承諾減稅而飆升，繼而回穩。

美國總統川普17日威脅將對包括法國、德國、英國及丹麥等多個歐洲國家課徵25%關稅，理由是這些國家反對他收購格陵蘭（Greenland）。川普此舉為市場再添動盪。

此舉引發報復警告，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）更提出動用一項未曾援引的強有力工具，以嚇阻經濟脅迫。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在瑞士達沃斯（Davos）論壇上警告華府，若因格陵蘭問題對歐洲盟友加徵關稅，將是「一個錯誤」。

由於格陵蘭爭議恐持續升溫，作為動盪時期避險標的的貴金屬價格持續創下歷史新高，金價一度升至每盎司4888.41美元，銀價也創下每盎司95.89美元的新紀錄。

澳洲金融服務公司激石集團（Pepperstone Group）的魏斯頓（Chris Weston）撰文指出：「交易員持續緊盯川普格陵蘭主張的協商進展，以及他後續可能對歐洲進口商品加徵關稅所引發的風險定價…還有歐洲是否會祭出自身的高衝擊性關稅作為回應。」

日股基準日經指數今天收跌0.4%，來到52774.64點。港股恆生指數收漲0.4%，來到26585.06點。上證指數收漲0.1%，來到4116.94點。

至於其他亞股，台北、雪梨、新加坡、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。首爾、吉隆坡股巿收漲。

