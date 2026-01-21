推廣告？DeepMind執行長稱Gemini暫不跟進「OpenAI應該很需要錢」

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Google DeepMind執行長表示，Google目前「沒有任何計畫」要在Gemini推出廣告服務，而OpenAI這麼早就開始這樣做，「可能是覺得需要更多營收」。路透
今年達沃斯世界經濟論壇WEF）上，人工智慧（AI）巨頭在是否應於聊天機器人中推出廣告服務的問題上，意見分歧。Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，Google目前「沒有任何計畫」要在Gemini推出廣告服務。

OpenAI日前宣布，將對免費版和收費最便宜的付費版ChatGPT用戶投放廣告。對此，哈薩比斯20日在WEF受訪時表示，「他們這麼早就這樣做，有點不尋常，他們或許覺得需要創造更多營收」。

哈薩比斯詳述Google的差異化策略：確保Gemini作為助理的「核心體驗」維持在頂尖水準。他對整合商務與個人AI表達疑慮，認為「真正的通用助理」需要的信任度，可能會因為廣告介入而減損。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）也認為，目前不需要大規模變現，「我們不需要因為正和強大對手競爭，而將十億免費用戶轉化為收入」。

Google利用在搜尋領域的優勢，避免在自家AI助理直接投放廣告。該公司把「將AI轉化為營收」的重心擺在「AI摘要」和「AI模式」，目前正在測試「直接優惠」（Direct Offers）功能，為消費者提供個人化的折扣方案。

相較下，OpenAI缺乏像Google一樣歷史悠久又能賺錢的搜尋引擎，因此可能得向每周近8億名用戶收費，以彌補龐大的運算成本。

華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）高級研究員馬拉比（Sebastian Mallaby）13日在紐時撰文指出，他預期OpenAI的資金將在未來18個月內用盡。

理由在於，生成式AI的商業模式不像過去軟體業的成功案例，前者資本更密集；Google、微軟和Meta等大廠因有老字號的營收來源，較有能力支出數千億美元打造AI，而OpenAI這類獨立開發商的情況大不相同。

The Information日前報導，OpenAI去年預估，將在2028年支出逾400億美元。另外，該公司已經承諾投資1.4兆美元於資料中心和相關基礎設施。

在此同時，ChatGPT在吸引用戶使用方面也開始落後。Similarweb數據顯示，去年12月ChatGPT的每日平均造訪量下滑22%至約1.58億次，Gemini每日流量同期則維持在5,500萬至6,000萬次。

