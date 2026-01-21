巴菲特曾嘆失望…「食品巨擘」恐被股神接班人大賣 股價軟腳逾5%

美國食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）20日披露，最大股東波克夏（Berkshire Hathaway）可能幾乎全數出清該公司股票，卡夫亨氏股價盤後應聲挫跌逾5%。

卡夫亨氏在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中表示，「股神」巴菲特創立的波克夏，最多可拋售3億2,544萬2,152股卡夫亨氏股票。根據FactSet數據，波克夏持有3億2,563萬4,820股卡夫亨氏股票，持股比重為27%。

卡夫亨氏股價美國股市20日盤後最多下跌5.6%，報22.43美元，波克夏則持平。卡夫亨氏股價過去12個月約跌18%，2015年卡夫食品及亨氏合併成該公司以來股價已跌逾六成。

卡夫亨氏正推動「逆轉」2015年合併案，打算分拆成兩家上市公司。巴菲特是這樁合併案主要支持者，去年9月曾向美國媒體CNBC表示，對分拆感到「失望」。

拋售卡夫亨氏股票將是波克夏新執行長亞伯（Greg Abel）首個重大舉措，他已在今年初接替退休的巴菲特。