約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發言。美聯社
美國財政部長貝森特21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發言。美聯社

美國總統川普20日搭乘「空軍一號」飛往瑞士參加達沃斯世界經濟論壇（WEF），但因發現輕微電力問題返航，川普一行人將改搭另一架飛機赴會。人已在達沃斯的美國財政部長貝森特21日說，他認為川普約將晚到3小時。

英國廣播公司和美國有線電視新聞網等外媒報導，貝森特說，他還沒看到更新後的行程，但川普將「晚到約3個小時」。對格陵蘭風波，貝森特說他不會搶在川普前發言，但透露美國「正要求我們的盟友理解，格陵蘭島需要成為美國一部分」。

川普此前已預定21日在達沃斯論壇演說。白宮發言人李維特稍早說，川普等人當時要搭空軍一號由安德魯聯合基地前往瑞士，但起飛後機組人員發現一項輕微電力問題，基於謹慎考量，該機返回出發地。美媒報導，川普及團隊改搭另架飛機繼續行程。空軍一號為美國總統座機呼號，改搭的飛機仍稱空軍一號。

川普本月已揚言2月起對8個派軍人到格陵蘭參加聯演的歐洲國家徵10%關稅歐盟已緊急啟動協調機制，擬於22日在布魯塞爾召開歐盟特別高峰會討論如何因應美方關稅威脅。

貝森特說，歐洲何不「坐下等川普總統到場」、傾聽川普論點？還說認為歐洲將被說服，呼籲各方「深呼吸」，不要「反射式憤怒」。對幾個國家要動員軍隊，貝森特說，「我不確定這會釋出何種信號。我覺得這似乎相當不切實際」。

