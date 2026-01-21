加劇不確定性…今年川普動作頻頻 布局黃金產業型基金分散投資與避險

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金價示意圖。圖／AI生成
2026年伊始川普政府的多項舉動讓各界嘩然，包含逮捕委內瑞拉總統馬杜洛、揚言拿下格陵蘭島、對聯準會主席鮑爾起訴等，加劇地緣政治、聯準會獨立性疑慮，也讓今年來金價繼2025年大漲後仍保持強勢表現，而高金價也將持續提升金礦業業績，使金礦股票基金維持強勢表現，投資人可考慮在金價出現回檔時分批或定期定額布局，並靜待長期多頭的發展機會。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，地緣政治緊張局勢、逆全球化趨勢將導致更嚴重的通膨，若事態繼續僵持下去，甚至升級，黃金可能會持續扮演重要角色，事實上，世界各地的人們持有其他國家債務與貨幣的意願愈來愈低，黃金成了替代品，加上黃金與其他資產的相關性較低，是極佳的分散投資工具。

世界黃金協會認為2025年一些影響金價的主要因素將在2026年延續，首先，地緣政治不確定性仍是核心長期因素，從俄烏戰爭延宕、中東衝突反覆到全球供應鏈重組、地緣政治陣營化，這些風險並未隨時間消退，反而呈現結構性存在，其次，即使2026年聯準會降息幅度有限，但只要實質利率保持低位或經濟放緩預期升溫，黃金仍具備吸引力，而黃金ETF、央行的需求也將延續，不僅是資產配置考量，更反映多元分散、去美元化的意識提升，故在宏觀情勢未出現明確好轉前，黃金仍是避險、抗通膨、資產配置的工具。

就金礦股而言，史蒂芬‧蘭德表示，金價大漲已顯著提升金礦商利潤率，事實上，目前已經是金礦業史上最賺錢的時期，甚至可追溯到幾百年前，金價上漲應足以抵消任何成本壓力，故持續看好金礦股，整個產業的估值也具有吸引力。

富蘭克林黃金基金成立於1969年，投資金礦股的經驗超過半個世紀，還曾經歷過石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、Covid-19疫情等重大事件，至今仍屹立不搖，目前聚焦於投資中小型金礦股，比重接近八成，相較大型金礦股，中小型金礦股更有爆發力，還兼具併購題材，在新的黃金礦脈愈來愈難發現的現今，金礦業整併潮將有利於中小型金礦股。

富蘭克林證券投顧表示，川普政府政策持續帶來不確定性，近期川普本人提及的「唐羅主義」可說是強化版「門羅主義」，範圍遍及西半球，包含整個美洲與格陵蘭島，這可能加劇美國與拉美、歐洲的緊張關係，加上期中選舉壓力逼近，川普政府可能推出更多爭議性政策，如：介入聯準會決策、持續收緊移民措施，也將使美國政府信譽受到打擊，故而各界對避險、分散布局、多元化的需求也將延續，進而持續有利於金價，金礦股亦可望持續受益於高金價帶來的獲利能力提升，但黃金產業型基金波動性較大，建議可採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，並提高投資組合多樣性，根據統計，若過去一年在傳統股債投資組合中納入金礦股10%，風險調整報酬將從3.09上揚至4.88，過去三年亦是如此，凸顯出多元投資對投資組合帶來的正面效果。

在股債投資組合中納入金礦股的效果。(資料來源：理柏資訊)
定期定額投資富蘭克林黃金基金績效表現。(資料來源：理柏資訊)
