滙豐范卓雲：Fed已結束降息循環 標普500指數年底上看7500點新高
滙豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲表示，美國今年已經結束周期，滙豐預估標普500指數仍具上漲潛力，有望在2026年底前升至7,500點的新高。
范卓雲認為，美國經濟成長具有韌性，聯準會在2025年12月降息後，預期2026年將維持全年利率不變，也就是結束了降息周期。對於市場憂慮AI泡沬化，范卓雲認為，進入AI的應用，是支持AI資本支出持續擴增的主因。今年可以在科技股之外，再找尋工業和金融的投資機會。
范卓雲的基本假設是Fed今年不再降息，但若新Fed主席偏鴿，而採過度降息，這可能會使長天期公債殖利率上揚。因此今年在債券投資方面，滙豐較偏好投資級別、新興市場和5~10年期的債券為主。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言