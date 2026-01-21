滙豐范卓雲：Fed已結束降息循環 標普500指數年底上看7500點新高

滙豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲表示，美國今年已經結束周期，滙豐預估標普500指數仍具上漲潛力，有望在2026年底前升至7,500點的新高。

范卓雲認為，美國經濟成長具有韌性，聯準會在2025年12月降息後，預期2026年將維持全年利率不變，也就是結束了降息周期。對於市場憂慮AI泡沬化，范卓雲認為，進入AI的應用，是支持AI資本支出持續擴增的主因。今年可以在科技股之外，再找尋工業和金融的投資機會。

范卓雲的基本假設是Fed今年不再降息，但若新Fed主席偏鴿，而採過度降息，這可能會使長天期公債殖利率上揚。因此今年在債券投資方面，滙豐較偏好投資級別、新興市場和5~10年期的債券為主。