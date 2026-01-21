快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

達里歐示警：全球瀕於資本戰爭 美債地位和金融秩序面臨衝擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
達里歐警告，不能對未來可能爆發資本戰爭掉以輕心。路透
達里歐警告，不能對未來可能爆發資本戰爭掉以輕心。路透

億萬富豪投資人達里歐認為，全世界可能正瀕臨「資本戰爭」。

這位橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人向來不避諱對他所預見的經濟問題敲響警鐘。他在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普的急進政策可能會引發全球金融衝突。

川普今年在達沃斯集焦點於一身，特別是他對格陵蘭發表的威脅論調。他宣稱基於安全考量，美國必須掌控格陵蘭。

川普最近的言論固然備受關注，但達里歐認為，這不過是可能改變全球金融秩序令人堪憂趨勢中的一環。他在論壇會場接受美國媒體 CNBC 訪問時表示，資本戰爭可能爆發，代表威脅牽連極廣，會對市場和經濟造成深遠影響。

達里歐說：「在貿易逆差和貿易戰的另一面，就是資本和資本戰爭。既有衝突在先，就不能對未來可能爆發資本戰爭掉以輕心。換句話說，市場購買美國公債等資產的意願或許不再如以往那樣強烈。」

在他看來，目前正在上演的這類貿易衝突，實際上並無法解決全球失衡問題。然而，隨著各國開始權衡誰在支應赤字，以及哪些國家願意持有特定資產，這類衝突確實會對資本流動造成沉重壓力。尤其，一旦對美國的信任感減退，全球投資人購買美國公債、借款給美國的意願便可能隨之降低。

他說：「我們知道，無論是持有美元計價債務的人……還是需要資金的美國，都在擔心彼此。如果持有美債的國家感到憂心，而我們又在製造大筆債券，那問題就大了。」

達里歐表示，若外資需求大幅下滑，美國可能被迫依賴內部措施來提供所需資金。這可能導致通膨升溫或貨幣貶值，而這兩項因素很可能進一步加深外國投資人的疑慮。

達里歐也重申他看多黃金的看法，他認為在爆發資本戰爭時，黃金是理想的準備資產。他表示，在常態下，黃金在多元投資組合中應占 5% 至 15%。

他說：「有好一陣子，我一直明確主張應遠離銅（等工業金屬），轉向黃金，並將黃金配比提高到超過常態的水準。」

不過，在 2025 年的市場回顧中，達里歐認為金價強勁漲勢對投資人而言可能是警訊，並呼籲各界審慎關注金價大漲對 2026 年經濟的意涵。

美國 黃金 戰爭

延伸閱讀

格陵蘭之爭升溫 川普不排除動武 歐洲「紅線」浮現

評估川普政府攻打風險 加拿大百年首見模擬美軍入侵

川普用經濟槓桿取代動武 分析：接下來恐劍指地緣戰略

科技業員工發聲 籲老闆們勸川普減少掃蕩移民

相關新聞

加劇不確定性…今年川普動作頻頻 布局黃金產業型基金分散投資與避險

2026年伊始川普政府的多項舉動讓各界嘩然，包含逮捕委內瑞拉總統馬杜洛、揚言拿下格陵蘭島、對聯準會主席鮑爾起訴等，加劇地...

滙豐范卓雲：Fed已結束降息循環 標普500指數年底上看7500點新高

滙豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲表示，美國今年已經結束周期，滙豐預估標普500指數仍具上漲潛力，有望在2026年...

達里歐示警：全球瀕於資本戰爭 美債地位和金融秩序面臨衝擊

億萬富豪投資人達里歐認為，全世界可能正瀕臨「資本戰爭」。

貝森特再點名高階晶片集中台灣風險 半導體產業回美國避「經濟末日」

美國財政部長貝森特20日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇並接受訪問時，再度重申「全球經濟面臨的最大威脅、也是最大的單點故障，在...

亞馬遜開成好市多？電商巨擘打造巨型實體門市 前店後倉設計曝光

全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫在美國伊利諾州芝加哥市西南郊的奧蘭帕克（Orland Park）打造其史上最大實體...

貴金屬行情繼續發燙 國際金價有望提前測試5,000美元大關

美國總統川普持續威脅拿下格陵蘭，全球地緣政治緊張升溫，帶動貴金屬行情21日盤中繼續發燙，國際金價歷來首度漲破每英兩4,8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。