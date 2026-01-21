快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜開成好市多？電商巨擘打造巨型實體門市 前店後倉設計曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫在芝加哥西南郊的奧蘭帕克開設大型實體賣場。路透
全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫在芝加哥西南郊的奧蘭帕克開設大型實體賣場。路透

全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫在美國伊利諾州芝加哥市西南郊的奧蘭帕克（Orland Park）打造其史上最大實體門市。這座大賣場面積約23萬平方英尺（約6,500坪），相當於兩家標準的Target門市。

根據規畫，這座巨型賣場的空間將一分為二：一半作為傳統零售區，銷售生鮮食品、日用雜貨與現場烹調熟食；另一半則規劃為線上與店內訂單的處理中心，藉此將揀貨作業與消費者動線分流，避免相互干擾。

本案已獲地方政府審核通過，預計最快明年正式營運。

這座大賣場將深度整合數位與實體服務。顧客若發現商品缺貨，可在店內服務台下單，後續安排取貨或配送；購買狗糧等重物，則可透過數位服務請工作人員直接送至車邊。線上訂單取貨與第三方配送員皆設有獨立出入口，與一般購物動線分流。

此一設計使亞馬遜大賣場的後場作業面積占比，明顯高於傳統量販店，其定位不僅限於現場銷售，更兼具區域物流樞紐功能，支援大量商品的快速配送。此一模式被視為正面挑戰沃爾瑪（Walmart）。

亞馬遜進軍實體零售已逾十年，過程卻跌跌撞撞：主打無人收銀的便利店Amazon Go目前全美僅存14家，不及2023年總數的一半；旗下生鮮超市品牌Amazon Fresh雖經重整並計劃擴點，發展速度與市場迴響卻不如預期。

但Baird資深研究分析師Colin Sebastian認為，此次進軍大型賣場的策略比過往嘗試更具意義，因為亞馬遜的線上平台早已具備大眾零售基礎，可藉由Prime會員數據精準選品，有效吸引顧客上門。

然而，美國大型量販市場本就高度飽和。零售研究與顧問公司GlobalData常務董事Neil Saunders直言，市場並非真正需要另一家大型賣場，亞馬遜必須提出足夠誘因，才能說服消費者改變前往好市多、沃爾瑪或Target購物的既有習慣。

賣場 美國 亞馬遜

延伸閱讀

韓國保養品疑含蘇丹紅 好市多「一通電話」被網友讚爆

不是越大包越划算 外媒點名好市多9類地雷商品

好市多熱賣「大人味甜點」 老饕大讚：苦甜會爆漿

好市多開賣HOKA跑鞋！輕軟又防水 比官網便宜近800元

相關新聞

加劇不確定性…今年川普動作頻頻 布局黃金產業型基金分散投資與避險

2026年伊始川普政府的多項舉動讓各界嘩然，包含逮捕委內瑞拉總統馬杜洛、揚言拿下格陵蘭島、對聯準會主席鮑爾起訴等，加劇地...

滙豐范卓雲：Fed已結束降息循環 標普500指數年底上看7500點新高

滙豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲表示，美國今年已經結束周期，滙豐預估標普500指數仍具上漲潛力，有望在2026年...

達里歐示警：全球瀕於資本戰爭 美債地位和金融秩序面臨衝擊

億萬富豪投資人達里歐認為，全世界可能正瀕臨「資本戰爭」。

貝森特再點名高階晶片集中台灣風險 半導體產業回美國避「經濟末日」

美國財政部長貝森特20日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇並接受訪問時，再度重申「全球經濟面臨的最大威脅、也是最大的單點故障，在...

亞馬遜開成好市多？電商巨擘打造巨型實體門市 前店後倉設計曝光

全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫在美國伊利諾州芝加哥市西南郊的奧蘭帕克（Orland Park）打造其史上最大實體...

貴金屬行情繼續發燙 國際金價有望提前測試5,000美元大關

美國總統川普持續威脅拿下格陵蘭，全球地緣政治緊張升溫，帶動貴金屬行情21日盤中繼續發燙，國際金價歷來首度漲破每英兩4,8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。