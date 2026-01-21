亞馬遜開成好市多？電商巨擘打造巨型實體門市 前店後倉設計曝光

全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫在美國伊利諾州芝加哥市西南郊的奧蘭帕克（Orland Park）打造其史上最大實體門市。這座大賣場面積約23萬平方英尺（約6,500坪），相當於兩家標準的Target門市。

根據規畫，這座巨型賣場的空間將一分為二：一半作為傳統零售區，銷售生鮮食品、日用雜貨與現場烹調熟食；另一半則規劃為線上與店內訂單的處理中心，藉此將揀貨作業與消費者動線分流，避免相互干擾。

本案已獲地方政府審核通過，預計最快明年正式營運。

這座大賣場將深度整合數位與實體服務。顧客若發現商品缺貨，可在店內服務台下單，後續安排取貨或配送；購買狗糧等重物，則可透過數位服務請工作人員直接送至車邊。線上訂單取貨與第三方配送員皆設有獨立出入口，與一般購物動線分流。

此一設計使亞馬遜大賣場的後場作業面積占比，明顯高於傳統量販店，其定位不僅限於現場銷售，更兼具區域物流樞紐功能，支援大量商品的快速配送。此一模式被視為正面挑戰沃爾瑪（Walmart）。

亞馬遜進軍實體零售已逾十年，過程卻跌跌撞撞：主打無人收銀的便利店Amazon Go目前全美僅存14家，不及2023年總數的一半；旗下生鮮超市品牌Amazon Fresh雖經重整並計劃擴點，發展速度與市場迴響卻不如預期。

但Baird資深研究分析師Colin Sebastian認為，此次進軍大型賣場的策略比過往嘗試更具意義，因為亞馬遜的線上平台早已具備大眾零售基礎，可藉由Prime會員數據精準選品，有效吸引顧客上門。

然而，美國大型量販市場本就高度飽和。零售研究與顧問公司GlobalData常務董事Neil Saunders直言，市場並非真正需要另一家大型賣場，亞馬遜必須提出足夠誘因，才能說服消費者改變前往好市多、沃爾瑪或Target購物的既有習慣。