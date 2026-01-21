依瀏覽量計費 OpenAI啟動聊天機器人廣告試行

快訊

中央社／ 舊金山20日綜合外電報導
OpenAI。美聯社
美國科技新聞媒體The Information今天引述知情人士的話報導，OpenAI已開始向數十家廣告商提供新的聊天機器人廣告服務。

路透社引述報導指出，OpenAI目前僅向少數廣告商提供試行方案，並要求他們在為期數週的測試期間內，各自承諾投入低於100萬美元的廣告預算。相關廣告預計2月初上線。

根據報導，OpenAI的收費方式是依據廣告瀏覽量，而非以點擊次數計費。

路透社無法立即核實這項報導，OpenAI也未在正常上班時間外回應置評請求。

報導還指出，OpenAI尚未提供讓廣告商自行購買廣告的完整技術，但正著手開發自助式廣告系統。

這項消息曝光之際，這家獲微軟支持的公司上週才宣布將開始向ChatGPT部分美國用戶投放廣告，企圖透過人工智慧（AI）聊天機器人創造營收，以支應高昂的研發成本。

此舉標誌著OpenAI經營模式的重大轉變，這間公司過去主要倚賴訂閱收入支撐營運。隨著OpenAI大舉投資資料中心，且正在為備受期待的首次公開發行（IPO）做準備，OpenAI面臨提升營收的壓力。

廣告 OpenAI 美國

相關新聞

加劇不確定性…今年川普動作頻頻 布局黃金產業型基金分散投資與避險

2026年伊始川普政府的多項舉動讓各界嘩然，包含逮捕委內瑞拉總統馬杜洛、揚言拿下格陵蘭島、對聯準會主席鮑爾起訴等，加劇地...

滙豐范卓雲：Fed已結束降息循環 標普500指數年底上看7500點新高

滙豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲表示，美國今年已經結束周期，滙豐預估標普500指數仍具上漲潛力，有望在2026年...

達里歐示警：全球瀕於資本戰爭 美債地位和金融秩序面臨衝擊

億萬富豪投資人達里歐認為，全世界可能正瀕臨「資本戰爭」。

貝森特再點名高階晶片集中台灣風險 半導體產業回美國避「經濟末日」

美國財政部長貝森特20日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇並接受訪問時，再度重申「全球經濟面臨的最大威脅、也是最大的單點故障，在...

亞馬遜開成好市多？電商巨擘打造巨型實體門市 前店後倉設計曝光

全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫在美國伊利諾州芝加哥市西南郊的奧蘭帕克（Orland Park）打造其史上最大實體...

貴金屬行情繼續發燙 國際金價有望提前測試5,000美元大關

美國總統川普持續威脅拿下格陵蘭，全球地緣政治緊張升溫，帶動貴金屬行情21日盤中繼續發燙，國際金價歷來首度漲破每英兩4,8...

