貴金屬行情繼續發燙 國際金價有望提前測試5,000美元大關

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
貴金屬行情21日盤中繼續發燙，國際金價歷來首度漲破每英兩4,800美元。路透

美國總統川普持續威脅拿下格陵蘭，全球地緣政治緊張升溫，帶動貴金屬行情21日盤中繼續發燙，國際金價歷來首度漲破每英兩4,800美元，有望提前測試5,000美元整數關卡，白銀與白金行情也締造新紀錄，銅加入金屬行情漲勢。

紐約黃金現貨21日盤中大漲2.3%至每英兩4874.22美元，白銀現貨一度揚升1%至每英兩95.5516美元，白金現貨一度大漲1.5%至每英兩2,511.10美元，全都再創新高。

不過，白銀現貨稍後回落0.6%，報每英兩94.3125美元，白金現貨也跌1.1%，報每英兩2.448.27美元，只有金價漲勢保持堅挺，凸顯去年漲勢落後其他貴金屬的黃金，再度成為受青睞的實體資產，以目前多頭氣勢來看，金價可能提前測試5,000美元大關。

美國對格陵蘭的威脅、加上日本財政憂慮帶動日債殖利率暴衝，都增添金價的支撐，川普21日將在瑞士達沃斯發表演說，有望延續金價漲勢，除非他的演說呈現少見的和解態度。

Capital.com資深市場分析師羅達指出，川普威脅要為格陵蘭對歐洲加徵關稅，弱化了對美國的信任。ABC精煉公司機構市場部門全球主管費拉佩爾認為，金價衝破4,800美元只會強化漲勢，投資人可能不會在行情觸及5,000美元前賣出。

黃金的買盤來源日漸擴大，除了機構法人、零售散戶、還有央行追求多元化準備資產。最新行動者為目前已知的最大黃金央行買家波蘭央行，批准增持150萬黃金，以目前市價計算的價值將近230億美元，將躋身全球黃金準備規模最大的十個國家之列。

以白銀來說，各國零售消費者對於銀幣和銀條的熱絡需求，也將使供應更加緊俏，有望提供支撐。

同時，倫敦3個月銅期貨行情21日盤中續漲0.8%至每噸12,850美元。高盛認為銅繼續流入美國，將撐住銅價行情，預測今年美國將建立60萬噸的銅庫存，光是本季就會建立20萬噸。

