微軟納德拉示警：AI 若不擴大應用 恐有泡沫化之虞

微軟執行長納德拉警告，除非人工智慧（AI）的應用能擴及科技巨人的企業和富裕經濟體之外，否則將面臨淪為投機泡沫的風險。

納德拉周二在世界經濟論壇上表示，這項快速發展技術長期能否成功，取決於各行各業能否廣泛採用，以及在開發中國家的普及程度。

納德拉說：「要讓這項技術不致淪為定義上的泡沫，其效益必須分配得更為平均。」他指出，要看是不是泡沫，關鍵就在於獲益者是否僅限於科技集團，其他產業卻討不到好處。

不過，納德拉也強調，他很有信心 AI 將為各行各業帶來變革，例如協助研發新藥。

他說：「我非常有信心這個技術事實上將以雲端和行動通訊為基礎，以更快的速度普及，並扭轉生產力曲線，進而為全球各地帶來在地效益和經濟成長。」

微軟在內科技公司陸續出爐的資訊顯示，全球在 AI 普及上有顯著落差，可見在生產力效益和職場應用上，目前仍集中在較富裕的開發國家。

納德拉也重申了他的觀點，即未來 AI 的普及將不依賴單一的主導供應商。這也促使這家科技巨人決定和 Anthropic、xAI 以及 OpenAI 等多家 AI 團隊展開合作。