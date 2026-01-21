1月底訪台之餘 彭博說黃仁勳計劃赴陸爭取開放H200

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳現身北京供鏈博覽會，受賓客簇擁爭相合照。美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳計劃 1 月底前往中國大陸，親自爭取H200晶片重新打進大陸市場。

黃仁勳預計1月底再度訪台並參加30日輝達台灣公司辦的尾牙。彭博引述知情人士報導，黃仁勳預計也將到訪北京，但目前尚不清楚是否會與中國大陸高層官員會面。黃仁勳的行程仍可能因後續會議的安排而有所變動。

這趟大陸行是黃仁勳每年此時例行的行程，但卻是輝達的關鍵時刻。美國已放寬對 AI 處理器的出口限制，允許輝達向中國大陸銷售 H200 型號晶片。但大陸官方尚尚在評估進口的晶片數量。據彭博早先報導，北京計劃最快在本季)批准H200特定用途的進口。

彭博引述知情人士報導，基於安全考量，北京當局將禁止軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施及國營事業使用 H200 晶片。中國大陸政府過去對蘋果（Apple）裝置及美光（Micron）晶片等外國產品也採取相同的限制措施。

黃仁勳預計周三出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，屆時他將接受貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）的專訪。

H200 北京 黃仁勳

