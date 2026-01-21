快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
DeepMind執行長哈薩比斯表示，中國AI企業仍未在技術前沿出現突破創新，整體水平與西方頂尖實驗室的最前沿AI相比，估計仍落後約6個月。（路透）
DeepMind執行長哈薩比斯表示，中國AI企業仍未在技術前沿出現突破創新，整體水平與西方頂尖實驗室的最前沿AI相比，估計仍落後約6個月。（路透）

Google母企Alphabet旗下人工智慧公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）近日表示，中國AI企業仍未在技術前沿出現突破創新，整體水平與西方頂尖實驗室的最前沿AI相比，估計仍落後約6個月。

彭博報導，哈薩比斯在瑞士達沃斯世界經濟論壇受訪時提到，1年前中國AI企業深度求索（DeepSeek）推出R1模型後，市場反應曾被形容為「一場大規模過度反應」。哈薩比斯指出，中國公司「非常擅長追趕前沿」，而且追趕能力正增強，但尚未展示出可超越前沿的創新能力。

他日前在接受另場訪問時也提到，與1、2年前相比，中國AI模型進展已經明顯追趕上來，能力已更接近美國的水平，「但發明創造的難度大約是複製它的100倍」、「他們能否真正創新出一些新的東西？我認為這還沒有得到證明。」

彭博指出，中國AI企業目前仍受多重限制影響，美國限制相關公司取得開發及運行AI所需的最先進半導體，令中國研究人員需要採用非常規方法與架構應對。

不過部分限制或有鬆動跡象。美國總統川普正放寬先進AI晶片出口中國的限制，包括有條件批准輝達向中國出口H200晶片，被視為政策出現明顯轉向，惟基於國家安全考慮，最先進AI處理器的銷售仍將受限，相關做法亦引起爭議。

Google DeepMind執行長：中國AI技術落後西方約6個月

Google母企Alphabet旗下人工智慧公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）近日表示，...

