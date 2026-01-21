川普「格陵蘭威脅」拖累美債重挫 分析師不擔心後續：美歐都將退讓

美國總統川普堅持將為取得格陵蘭，繼續推動2月起對歐洲八國加徵10%關稅，拖累美國股匯債20日全面重挫，美債殖利率竄升至去年8月底以來最高，投資人預期，川普在這件事仍可能退縮，維持去年4月「解放日」震撼的類似劇本，歐洲也可能退讓，美歐最終將找到共識，衝擊料小於目前估算。

美國30年期公債殖利率20日跳漲8.1個基點至4.92%，遭遇去年7月11日以來最沉重的拋售賣壓，10年期公債殖利率20日也大漲6.4個基點至4.289%，為去年8月底以來最高。由於美國10年期公債殖利率的200日均值為4.2%，漲破這個技術水準後，可能遭遇更多上漲壓力。

嘉信理財金融研究中心（SCFR）總體研究與策略部門主管葛登（Kevin Gordon）說，市場反應有點像川普去年4月2日公布「解放日」關稅後的情況。但之後股市就因川普延後實施對等關稅而迅速回升，後來又與各國協商降低關稅稅率，減輕相關衝擊。去年4月時，美債殖利率大漲引發川普關稅，導致他暫停課徵許多規劃中的對等關稅。

同時，最高法院預料近期將判決川普的對等關稅與芬太尼關稅是否越權，而且相較於去年4月，川普政府現在還面臨必須降低選民生活成本、以提振11月期中選舉選情的壓力。

葛登說，若川普威脅的「格陵蘭關稅」落實，會引發問題，「但誰敢說下禮拜不會全部變卦」？DWS美洲固定收益部門主管卡崔拉姆本（George Catrambone）認為，格陵蘭問題並非不可修補的重大外交爭端，而若美國10年期公債殖利率漲到接近4.5%，會讓他更擔心。

川普20日已採取更和解的語調，他在社群媒體發文暗示，和北約祕書長呂特有「非常良好的電話通話」，「我同意在瑞士達沃斯和各方舉行會議」。

美國10年期公債殖利率的20日走勢也受到其他因素的牽動，包括日本長債殖利率衝上新高「震撼」全球利率市場，以及川普想取得格陵蘭的貿易威脅，可能推升對近期經濟成長的憂慮，提高了各國央行寬鬆的可能性，其二是對通膨與財政風險的長期疑慮。

歐洲脫手美國資產的犧牲更大

此外，投資人已擔心，美國的歐洲盟邦可能會把手上持有的龐大美國股債「武器化」，但分析師認為歐洲此舉對自己的害處可能更大。

瑞士線上交易平台Swissquote資深分析師歐斯卡德斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）說，歐洲約持有10兆美元的美國資產，約6兆美元是股票，出售一些資產可能會對美國市場造成壓力，從而引發川普關注，但這也可能需要歐洲投資人「願意為了懲罰美國而接受財務苦痛」，這點在目前依然難以想像。

而且，格陵蘭問題雖造成美元重貶，但其實可能會對歐元造成更大的問題。Ameriprise金融公司首席市場策略師薩格林賓（Anthony Saglimbene）認為，若美歐關係破裂，美元仍是全球準備貨幣，只是震盪會大幅加劇，歐洲企業所受傷害將甚於美國企業，歐元的貶值幅度可能超過美元，而德國等仰賴出口的經濟體受傷程度將高於美國。

他說，市場的膝反射反應，未必都是正確的長期反應，他認為的基準情境是美歐將找到「某些共識」，美國能在格陵來運作以滿足其安全需求，

巴克萊外匯分析師團隊說，格陵蘭問題的最糟情境是美國與北約夥伴的關係破裂到美國退出，雖然美元可能易受衝擊，但風險主要源於「避險比例」提高，而非「大舉出走」美國資產，若格陵蘭情勢失控，對歐洲構成的體站將遠甚於去年4月的解放日，在歐元區未能為共同防衛能力聯手發債之際，歐元面臨的逆風將增強。

歐洲投資人過去15年來積累的美國資產，未必就是美元的弱點，因為歐洲投資美國的主因是美國經濟表現與資產報酬率更佳，只要美國資產維持更高的報酬率，脫手的阻礙就會自動升高。