快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

不談房價談格陵蘭？摩根大通米歇爾示警：市場需要川普政府踩煞車

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通資產管理全球固定收益主管米歇爾指出，市場暴跌是給美國總統川普的政府一個訊息，要求其採取行動穩定局勢，路透
摩根大通資產管理全球固定收益主管米歇爾指出，市場暴跌是給美國總統川普的政府一個訊息，要求其採取行動穩定局勢，路透

摩根大通資產管理的投資長、全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）指出，市場暴跌是給美國總統川普的政府一個訊息，要求其採取行動穩定局勢，就像官員在去年「解放日」關稅引發投資人恐慌後選擇踩煞車一樣。

米歇爾受訪時形容，眼下局勢有點混亂，市場確實有些恐慌。他說：「去年4月市場劇烈反應後，政策轉向、市場隨後平靜下來，我們需要聽到類似的訊號」。

周二，美股標普500指數回吐2026年以來的所有漲幅，美債與美元同步下跌。導火線來自川普揚言對反對他施壓接管格陵蘭的八個歐洲國家加徵關稅。在此之前，動盪由日本債市擴散。日本40年期公債殖利率一度衝上歷史新高，市場擔憂首相高市早苗提前解散國會舉行大選，恐為更寬鬆的財政支出鋪路，進一步惡化國家財政。

米歇爾指出，對全球固定收益投資人而言，美國債市的規模和流動性佳，沒有更好的替代品。日本債市則在宣布選舉後引發市場對財政盈餘的擔憂，出現不穩定狀態。

米歇爾語帶䜝諷表示，原以為川普此行赴達沃斯會住房成本、信用卡負擔能力，沒想到卻變成在盤算格陵蘭的政治代價。

日本 川普 債市

延伸閱讀

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

川普關稅威脅 梅爾茨：德經濟依賴出口反制須審慎

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

川普欲取格陵蘭 歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

相關新聞

併購華納重本拖累展望 Netflix盤後股價重摔

Netflix 上季財報大致優於華爾街預期，但對未來數月前景持審慎看法，理由是影視內容支出增加，以及完成收購華納兄弟探索...

憂美歐爆發貿易戰 全球公債市場湧現賣壓

全球公債市場昨天湧現賣壓，因川普關稅威脅的言論，加劇市場對美歐爆發貿易戰的擔憂。日本四十年期公債殖利率升至百分之四，為二...

川普格陵蘭關稅引爆避險 美股重摔逾2%…吐回今年全部漲幅

美股三大指數周二創下三個月來最大單日跌幅。川普對歐洲發出新關稅重創市場信心，加上日本債市拋售潮推升全球債券殖利率，標普 ...

川普對歐關稅威脅 美股道瓊大跌870點、台積電ADR挫逾4%

美股週二（20日）遭遇沉重賣壓，道瓊工業指數大跌870點，標普500指數重挫2%。市場主要受到美國總統川普揚言，若歐洲國家阻撓美國取得格陵蘭，將祭出新一輪關稅威脅影響，引發市場對貿易衝突升級的憂慮。

不談房價談格陵蘭？摩根大通米歇爾示警：市場需要川普政府踩煞車

摩根大通資產管理的投資長、全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）指出，市場暴跌是給美國總統川普的政府一個訊息，...

因韓元持續走貶 傳南韓將延後兌現對美投資200億美元承諾

要求匿名的知情人士向彭博新聞透露，由於韓元兌美元匯率一直承受壓力，南韓將暫緩兌現今年最多要在美國投資200億美元的承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。