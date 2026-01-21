因韓元持續走貶 傳南韓將延後兌現對美投資200億美元承諾

要求匿名的知情人士向彭博新聞透露，由於韓元兌美元匯率一直承受壓力，南韓將暫緩兌現今年最多要在美國投資200億美元的承諾。

消息來源說，先前與美國談定的這個投資額，需要等到當前外匯市場形勢穩定後再推動。目前南韓企業和散戶投資人的資本流向國外，拖累了韓元匯價。這位知情人士未說明首爾當局是否設有特定的匯率水準，做為衡量韓元是否趨穩的標準。

韓元兌美元匯價，自去年2025年下半年開始以來，已下跌超過8%。政策制定者已採取的一系列措施和市場干預行動，均未能減緩韓元跌向全球金融危機以來最弱水準的趨勢。

然而，根據去年南韓與美國談判關稅達成的貿易協議，南韓承諾將對美累計投資3,500億美元。此投資承諾，加劇了市場對南韓是否有能力支撐如此大規模資本支出的擔憂。

美國財政部長貝森特上周評論韓元匯價時，一度觸發韓元反彈，但只是一天行情。貝森特14日說，韓元走弱與南韓「強勁的經濟基本面」並不相符，當天韓元止貶轉升，但隨後連續兩個交易日再度走弱。昨（20）日韓元兌美元收盤又下跌0.38%，報1,478.58韓元兌1美元；今（21）日早盤則是再現反彈。

去年11月，依據美韓正式貿易協議條款，美方同意讓南韓將年度美元資金流出上限設定為200億美元，並在必要時保留調整投資時間點的彈性，以避免外匯市場出現不穩定。

彭博新聞採訪南韓財政部回應時，該部門僅重申部長具潤哲先前說過的，也就是南韓總額達3,500億美元的對美投資承諾，「不太可能」在今年上半年啟動。