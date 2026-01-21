輝達再出手：1.5億美元投資Baseten 搶攻AI推論

知情人士透露，輝達向AI推論新創公司Baseten投資1.5億美元，作為該公司最新一輪3億美元融資的一部分。Baseten的估值在此輪融後升至50億美元，較前次成長逾一倍。

本輪融資由風險投資公司IVP與Alphabet旗下、獨立成長基金CapitalG共同領投。成立於2019年、總部位於舊金山的Baseten，主要協助企業部署與運行大型AI模型，客戶包括AI程式碼編輯器Cursor與筆記平台Notion。共同創辦人暨執行長Tuhin Srivastava曾形容，公司目標是打造「推論版的AWS」。

輝達的這項投資凸顯其正積極布局AI推論領域。隨著產業重心從模型訓練轉向大規模實際應用，推論（即AI模型根據指令即時生成結果的過程）成為關鍵環節。投資Baseten也是輝達構建AI生態系、入股其AI晶片客戶的最新例證。

輝達近期在推論領域動作頻頻，包括去年12月斥資200億美元，取得新創晶片設計公司Groq的AI推論技術授權，顯示其對加速模型回應速度的迫切需求；投資Baseten也被視為其在AI模型部署與實際運行階段加碼布局的一環。

市場資金同樣快速湧入推論賽道，Fireworks AI與Cerebras等新創，近期也接連獲得大額投資。