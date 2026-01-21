快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達再出手：1.5億美元投資Baseten 搶攻AI推論

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳領導的輝達向Baseten投資1.5億美元，作為該公司最新一輪融資的一部分，積極布局AI推論領域。路透
黃仁勳領導的輝達向Baseten投資1.5億美元，作為該公司最新一輪融資的一部分，積極布局AI推論領域。路透

知情人士透露，輝達向AI推論新創公司Baseten投資1.5億美元，作為該公司最新一輪3億美元融資的一部分。Baseten的估值在此輪融後升至50億美元，較前次成長逾一倍。

本輪融資由風險投資公司IVP與Alphabet旗下、獨立成長基金CapitalG共同領投。成立於2019年、總部位於舊金山的Baseten，主要協助企業部署與運行大型AI模型，客戶包括AI程式碼編輯器Cursor與筆記平台Notion。共同創辦人暨執行長Tuhin Srivastava曾形容，公司目標是打造「推論版的AWS」。

輝達的這項投資凸顯其正積極布局AI推論領域。隨著產業重心從模型訓練轉向大規模實際應用，推論（即AI模型根據指令即時生成結果的過程）成為關鍵環節。投資Baseten也是輝達構建AI生態系、入股其AI晶片客戶的最新例證。

輝達近期在推論領域動作頻頻，包括去年12月斥資200億美元，取得新創晶片設計公司Groq的AI推論技術授權，顯示其對加速模型回應速度的迫切需求；投資Baseten也被視為其在AI模型部署與實際運行階段加碼布局的一環。

市場資金同樣快速湧入推論賽道，Fireworks AI與Cerebras等新創，近期也接連獲得大額投資。

客戶 舊金山 輝達

延伸閱讀

南韓AI競賽催生開源模型 外界形容為「魷魚遊戲」翻版

股王信驊目標價喊到1萬元 這家外資看到什麼？

黃仁勳挑人才見解獨到 「空著椅子總比坐錯人好」

英業達迎AI高階訂單 L11機櫃有望供貨北美雲端服務大廠

相關新聞

併購華納重本拖累展望 Netflix盤後股價重摔

Netflix 上季財報大致優於華爾街預期，但對未來數月前景持審慎看法，理由是影視內容支出增加，以及完成收購華納兄弟探索...

憂美歐爆發貿易戰 全球公債市場湧現賣壓

全球公債市場昨天湧現賣壓，因川普關稅威脅的言論，加劇市場對美歐爆發貿易戰的擔憂。日本四十年期公債殖利率升至百分之四，為二...

川普格陵蘭關稅引爆避險 美股重摔逾2%…吐回今年全部漲幅

美股三大指數周二創下三個月來最大單日跌幅。川普對歐洲發出新關稅重創市場信心，加上日本債市拋售潮推升全球債券殖利率，標普 ...

川普對歐關稅威脅 美股道瓊大跌870點、台積電ADR挫逾4%

美股週二（20日）遭遇沉重賣壓，道瓊工業指數大跌870點，標普500指數重挫2%。市場主要受到美國總統川普揚言，若歐洲國家阻撓美國取得格陵蘭，將祭出新一輪關稅威脅影響，引發市場對貿易衝突升級的憂慮。

不談房價談格陵蘭？摩根大通米歇爾示警：市場需要川普政府踩煞車

摩根大通資產管理的投資長、全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）指出，市場暴跌是給美國總統川普的政府一個訊息，...

因韓元持續走貶 傳南韓將延後兌現對美投資200億美元承諾

要求匿名的知情人士向彭博新聞透露，由於韓元兌美元匯率一直承受壓力，南韓將暫緩兌現今年最多要在美國投資200億美元的承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。