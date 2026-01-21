併購華納重本拖累展望 Netflix 盤後股價重摔

Netflix 上季財報大致優於華爾街預期，但對未來數月前景持審慎看法，理由是影視內容支出增加，以及完成收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）交易的成本高昂。

這家串流影視龍頭周二表示，計劃 2026 年將電影和電視節目的支出增加 10%，同時持續推動收購華納兄弟旗下製片廠和串流事業的計畫；這項交易若能敲定，全球兩大娛樂巨人將合而為一。Netflix 去年在影視內容支出約 180 億美元，訂閱用戶數則成長近 8%，突破 3.25 億人。

Netflix 高層在周二的投資人電話會議上表示，將增加支出以把握「有吸引力的投資機會」。Netflix公司已取得環球（Universal）和Sony的電影串流版權，並擴大直播活動和電玩產品組合，並將於今年推出新的行動裝置使用者介面。

Netflix在每季致股東信中說，收購華納兄弟的交易，除了截至去年底已花費的 6,000 萬美元外，今年還將增加 2.75 億美元成本。Netflix 將暫停實施庫藏股，以累積收購所需資金。

這些支出短期內將拖累獲利。Netflix 預料本季每股盈餘為 76 美分，低於華爾街預期的 82 美分；營收則預估為 122 億美元，符合預期。

財報公布後，Netflix 股價在盤後交易一度重挫 5.1%，報 82.60 美元。

Netflix 正極力爭取華納兄弟的串流和製片事業，周二另宣布修正協議，原本提議以現金加股票方式收購，現改為以每股 27.75 美元全現金併購，華納兄弟則計劃透過另一項交易拆分旗下的有線電視網。由甲骨文公司（Oracle）創辦人之子艾里森（David Ellison）領導的派拉蒙天舞（Paramount Skydance），目前開出每股 30 美元現金收購華納兄弟全數股權。

Netflix 高層表示，對於收購案獲得監管機構批准充滿信心。共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在電話會議上說：「我們在取得必要的監管批准方面已經取得進展。」薩蘭多斯形容，這項交易不僅有利於消費者，也有助於創新。

Netflix 收購華納兄弟，是為了取得極其豐富的影視資料庫；這類內容有助開發新素材，擴張消費產品、體驗活動和電玩等新事業。Netflix 去年的影視內容預算僅帶來收視率微幅成長，下半年的整體參與度約增加 2%。

該公司去年底的內容陣容強大，包括《怪奇物語》（Stranger Things）完結篇、關於饒舌歌手尚恩庫姆斯（Sean Combs）的紀錄片影集，以及一部新的《科學怪人》（Frankenstein）電影。