資本當武器反制川普 丹麥多家退休基金加入拋售美債行列

丹麥退休基金 AkademikerPension 計劃在本月底前出脫美國公債，加入其他丹麥退休基金「拋售美國」的行列，認為總統川普的政策已造成大到不容忽視的信用風險。

AkademikerPension 投資長謝爾德（Anders Schelde）周二告訴彭博：「美國基本上已不再是良好的信用對象，且長期而言，美國政府的財政狀況並不具備永續性。」

謝爾德說，為學術人員管理約 250 億美元儲蓄的 AkademikerPension，截至 2025 年底持有約 1 億美元美國公債。他說，留在美債市場的唯一理由是風險和流動性管理，而「我們判定可以找到其他替代方案」。

這個出售美債的計畫在美債市場中只是九牛一毛，但在當前的政治背景下，隨著機構投資人重新思考避險資產的定義，無疑代表更重大的象徵意義。德意志銀行較早在報告提出，歐洲基金經理人可能拿資本當做武器，做為歐盟反擊川普持續威脅的一種手段。

謝爾德承認，川普揚言接管格陵蘭，這是促使基金撤出美債的諸多原因之一。他說，對美國財政紀律的疑慮和美元走弱，也支持了撤出美國資產的做法。

AkademikerPension 是最近又一家減持美債的丹麥退休基金。Laerernes Pension 在本月格陵蘭爭議爆發前，就已大幅削減美債部位，理由是擔心美國債務的永續性，以及聯準會的獨立性受到威脅。管理約 1,200 億美元資產的 PFA，最近也因應產品和投資組合的整體調整而減持美債。據 FinansWatch 報導，Paedagogernes Pension 在出脫美債後說，也將停止推出針對美國非流動性資產的新策略。