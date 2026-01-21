資本當武器反制川普 丹麥多家退休基金加入拋售美債行列

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
丹麥多家退休基金紛紛加入「拋售美國」行列。路透
丹麥退休基金 AkademikerPension 計劃在本月底前出脫美國公債，加入其他丹麥退休基金「拋售美國」的行列，認為總統川普的政策已造成大到不容忽視的信用風險。

AkademikerPension 投資長謝爾德（Anders Schelde）周二告訴彭博：「美國基本上已不再是良好的信用對象，且長期而言，美國政府的財政狀況並不具備永續性。」

謝爾德說，為學術人員管理約 250 億美元儲蓄的 AkademikerPension，截至 2025 年底持有約 1 億美元美國公債。他說，留在美債市場的唯一理由是風險和流動性管理，而「我們判定可以找到其他替代方案」。

這個出售美債的計畫在美債市場中只是九牛一毛，但在當前的政治背景下，隨著機構投資人重新思考避險資產的定義，無疑代表更重大的象徵意義。德意志銀行較早在報告提出，歐洲基金經理人可能拿資本當做武器，做為歐盟反擊川普持續威脅的一種手段。

謝爾德承認，川普揚言接管格陵蘭，這是促使基金撤出美債的諸多原因之一。他說，對美國財政紀律的疑慮和美元走弱，也支持了撤出美國資產的做法。

AkademikerPension 是最近又一家減持美債的丹麥退休基金。Laerernes Pension 在本月格陵蘭爭議爆發前，就已大幅削減美債部位，理由是擔心美國債務的永續性，以及聯準會的獨立性受到威脅。管理約 1,200 億美元資產的 PFA，最近也因應產品和投資組合的整體調整而減持美債。據 FinansWatch 報導，Paedagogernes Pension 在出脫美債後說，也將停止推出針對美國非流動性資產的新策略。

憂美歐爆發貿易戰 全球公債市場湧現賣壓

全球公債市場昨天湧現賣壓，因川普關稅威脅的言論，加劇市場對美歐爆發貿易戰的擔憂。日本四十年期公債殖利率升至百分之四，為二...

川普格陵蘭關稅引爆避險 美股重摔逾2%…吐回今年全部漲幅

美股三大指數周二創下三個月來最大單日跌幅。川普對歐洲發出新關稅重創市場信心，加上日本債市拋售潮推升全球債券殖利率，標普 ...

川普對歐關稅威脅 美股道瓊大跌870點、台積電ADR挫逾4%

美股週二（20日）遭遇沉重賣壓，道瓊工業指數大跌870點，標普500指數重挫2%。市場主要受到美國總統川普揚言，若歐洲國家阻撓美國取得格陵蘭，將祭出新一輪關稅威脅影響，引發市場對貿易衝突升級的憂慮。

復仇來了？丹麥年金基金宣布1月底前出清1億美元美國公債

美國財經媒體CNBC報導，美國總統川普施壓丹麥出售格陵蘭之際，丹麥年金營運機構20日宣布出售1億美元公債，原因是美國政府...

黃金因避險需求創新高 天然氣在極寒天氣降臨前飆漲

美歐圍繞格陵蘭的緊張局勢未見緩解，美國股債市場面臨賣壓，再加上隔夜日本公債市場大跌，投資人進入避險模式，提振黃金和白銀價...

日本債市「黑色星期二」震盪外溢美國 片山皐月與貝森特籲冷靜

日本公債市場出現數十年來最劇烈的拋售潮，震盪迅速蔓延至美國。日本財務大臣片山皐月周二在達沃斯受訪，呼籲市場保持冷靜，強調...

