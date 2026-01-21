黃金因避險需求創新高 天然氣在極寒天氣降臨前飆漲

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃金。示意圖／ingimage
美歐圍繞格陵蘭的緊張局勢未見緩解，美國股債市場面臨賣壓，再加上隔夜日本公債市場大跌，投資人進入避險模式，提振黃金和白銀價格雙雙創出新高。美國天然氣期貨周二大漲，美國長假期間的天氣預報轉冷，預告未來幾周極寒天氣將席捲全美大部分地區。

金價再創新高

由於美國和歐洲之間圍繞格陵蘭的緊張局勢未見緩解，黃金和白銀價格周二都刷新了歷史高峰。

現貨黃金一度上漲超過2%，突破每英兩4,766美元；現貨白銀則一度上漲接近1.6%，逼近每英兩96美元。

日本公債暴跌波及全球債券市場，以及美元匯率走低，市場避險交易成為主流，提振了黃金和白銀的表現。

截至美東時間下午3:05，黃金現貨上漲1.9%，報4757.92美元；白銀下跌0.1%，報94.2832美元。

天然氣期貨飆漲

本月初燃料庫存略高於正常水準，但最新氣象預測顯示，暖氣需求和產量可能受阻將抵銷庫存餘裕。避險基金上周增加天然氣空單部位，使市場處於隨時可能觸發空頭回補漲勢。

氣象預測機構 Atmospheric G2 的預報員周一在給客戶的報告中說：「所有跡象都顯示，北極嚴寒氣候本周末將席捲北美東部三分之二的地區，並持續到下周大部分時間。」氣象學家說，先前的預測「顯然低估了這波寒流的強度和範圍」。

2月交割的天然氣期貨收盤大漲 25.9%，或 80.4 美分，報每百萬英熱單位 3.907 美元。2月合約盤中一度飆漲 29%，觸及每百萬英熱單位 3.990 美元，創下近四年來最大單日漲幅。

油價上漲

油價上漲，交易者評估黑海地區供應受阻的影響，以及美國總統川普計畫收購格陵蘭島引發的市場波動。

哈薩克在無人機襲擊影響位於俄羅斯的裡海石油管線(CPC)裝運碼頭後削減了原油產量。

周二到期的2月交割西德州中級原油（WTI）原油上漲1.5%，結算價每桶60.34美元；更為活躍的3月合約上漲1.7%，報每桶60.36美元；3月布蘭特原油上漲1.5%，結算價每桶64.92美元。

銅價下跌

在避險情緒籠罩全球市場之際，倫敦市場基本金屬大多走低。LME銅期貨跌1.6%，報12753.5美元/噸；LME鋁期貨跌1.6%，報3107.5美元/噸；LME鎳期貨下跌2.9%，報17614美元/噸。

