美元重挫 市場再度上演「拋售美國」交易

受川普推動併吞格陵蘭引發的貿易戰疑慮影響，全球市場周二重演「拋售美國」（Sell America）戲碼。投資人擔心美國領導力下降及長期不確定性，導致美元、美股和美債全面下跌。美元指數周二重挫 0.8%，創下 12 月中旬以來最大單日跌幅，避險資金則湧向瑞郎與歐元。

在避險情緒升溫下，非美貨幣普遍走強，其中瑞郎和歐元表現最為突出。歐元升值大漲 0.7% 至 1.1723 美元。儘管策略師警告歐洲受貿易戰的總經風險衝擊可能更大，但目前資金流向顯示，歐元仍是撤離美元資產的首選之一。

美元兌瑞郎重摔 0.9% 至 0.7903 瑞郎。高盛指出，瑞郎在因應地緣政治衝擊時，仍是外匯避險首選。

日圓微升不到 0.1% 至 158.15日圓。日本公債市場遭劇烈拋售，殖利率被推至數十年高位，財務大臣片山皋月甚至出面呼籲市場回歸冷靜。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 指出，投資人拋售美元資產反映了對美國領導信心下降，以及對去美元化趨勢加速的疑慮。富國銀行和 BMO 的策略師均認為，近日消息已導致美國資產的風險溢價上升，關鍵在於這僅是暫時性的避險，還是資金持續撤離美國。

市場對美國政策的疑慮已波及債市。丹麥養老基金 AkademikerPension 計畫在月底前出清美國公債，直指川普政策已引發不容忽視的信用風險。

日圓走勢受國內政局影響，首相高市早苗宣布 2 月 8 日舉行提前大選並承諾放鬆財政，加劇投資人對日本財政脆弱性的憂慮，導致日債市場出現激烈的賣壓。

Bannockburn Capital Markets 首席策略師 Marc Chandler說，美股長期處於高位且估值偏高，格陵蘭爭端正好成為引發市場回檔的導火線。隨知名北歐基金開始拋售美債，美元的下行壓力恐將持續。