川普格陵蘭關稅引爆避險 美股重摔逾2%…吐回今年全部漲幅

美股三大指數周二創下三個月來最大單日跌幅。川普對歐洲發出新關稅重創市場信心，加上日本債市拋售潮推升全球債券殖利率，標普 500 指數重挫逾 2%，抹去 2026 年迄今漲幅。

周二在馬丁·路德·金紀念日假期後恢復交易，道瓊工業指數大跌 870.74 點，跌幅 1.8%，收在 48,488.59 點。標普 500 指數重摔 143.15 點，跌幅 2.1%，收在 6,796.86 點。

科技股賣壓尤為沉重，那斯達克綜合指數重挫 561.07 點，跌幅達 2.4%，收在 22,954.32 點。標普 500 與那指雙雙跌破 50 日移動均線，顯示技術面已大幅轉弱。

資訊科技股跌幅最重，其中半導體股從上周末受台積電財報激勵的漲勢中回落。費城半導體指數在長假前夕才創下紀錄高點，周二收盤則下跌 1.7%。

台積電ADR大跌4.5%，輝達（NVIDIA）跌4.4%。美光（Micron）小漲 0.6% 並創下歷史新高。

黃金因避險需求再創歷史新高，而「恐慌指數」VIX 則飆升至 11 月以來最高點。比特幣未能倖免於難，跌幅超過 3%。

川普威脅若歐洲國家不同意美國控制格陵蘭，將自 2 月起對英、法、德等國加徵 10% 關稅，6 月更可能升至 25%。此舉引發歐洲國家憤慨並計劃反擊，市場擔憂全面貿易戰爆發，重演去年 4 月的市場崩盤危機。

日本首相高市早苗宣布改選眾院動搖財政信心，導致日本公債殖利率創歷史新高，也讓美國 10 年期公債等長債面臨賣壓。

Evercore 的 Krishna Guha指出，這是一場「拋售美國」賣壓，全球投資者正尋求降低對這個波動且不可靠市場的曝險。

即使關稅鬧得沸沸揚揚，美國經濟目前仍保持強勁，本周將發布的聯準會（Fed）首選通膨指標（PCE）將決定後續利率走向。

3M 因全年獲利展望低於預期而走低；Lululemon 則因新款服飾系列緊急下架，股價重挫 6.5%。網飛（Netflix） 在公布財報前跌 0.8%。