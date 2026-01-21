川普對歐關稅威脅 美股道瓊大跌870點、台積電ADR挫逾4%

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美股20日賣壓沉重。圖／路透

美股週二（20日）遭遇沉重賣壓，道瓊工業指數大跌870點，標普500指數重挫2%。市場主要受到美國總統川普揚言，若歐洲國家阻撓美國取得格陵蘭，將祭出新一輪關稅威脅影響，引發市場對貿易衝突升級的憂慮，投資人紛紛撤離美國資產。

三大指數全面收黑，道瓊工業平均指數下跌約1.8%，標普500指數下挫約2.1%，那斯達克綜合指數跌幅擴大至2.4%，科技股與大型權值股成為賣壓重心。

市場分析指出，川普關稅言論引發對美歐貿易衝突升溫的憂慮，市場避險情緒升溫之際，美國公債殖利率急升、美元走弱。丹麥退休基金機構Akademiker Pension亦表示，基於對美國債務與財政前景的疑慮，已決定退出美國公債投資，進一步加劇市場不安。

科技與半導體類股同步走弱，費城半導體指數大幅下挫。在個股方面，台積電ADR（TSM）收盤報327.16美元，下跌15.24美元，跌幅達4.45%，成為半導體族群中跌勢較重個股之一。

隨著避險情緒升溫，資金轉向美元與黃金等安全性資產，市場短線震盪風險明顯上升。分析師認為，在貿易政策與地緣政治不確定性未明朗前，美股恐仍維持高波動格局。

