歐盟擬逐步淘汰高風險供應商 劍指華為等中國科技公司

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天公布的草案，歐盟計劃在關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備，此舉預料將影響華為及其他中國科技企業。

路透社報導，歐盟執委會今天公布「網路安全法」（Cybersecurity Act）修正案相關措施前，網路攻擊和勒索軟體攻擊情況增加，各界也愈來愈擔心外國干預、間諜活動，以及歐洲仰賴第三國科技供應商等問題。

歐盟執委會未點名任何公司或國家。不過，歐洲國家對於使用中國設備的立場日趨嚴格，例如德國最近任命專家委員會來重新思考對北京的貿易政策，並禁止未來6G網路使用中國零組件。

美國2022年已禁止核准來自華為及中興通訊的新電信設備，並敦促歐洲效法。

歐盟表示，新措施將提升安全與科技主權。歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）在聲明中表示：「有了這套新的網路安全方案，我們就有辦法更有效地保護關鍵（資通訊科技）供應鏈，同時果斷地打擊網路攻擊。」

新措施將適用於執委會認定的18個關鍵產業，包括檢測設備、連網及自動駕駛車輛、電力供應系統與儲能設備、供水系統，以及無人機和反制無人機系統。

雲端運算服務、醫療器材、監視設備、太空服務與半導體等也被列為關鍵產業。

為防範破壞或間諜行為，歐盟執委會2020年已通過5G網路安全工具箱，限制使用華為等高風險廠商的設備。不過，部分國家因淘汰成本高昂，迄今仍未移除高風險設備。

在今天公布的草案中，歐盟執委會表示，行動電信業者在高風險供應商名單公布後，將有36個月的時間逐步淘汰來自這些廠商的關鍵零組件。

至於光纖、海底電纜等固網以及衛星網路的淘汰時程，之後會再公告。

維爾庫南表示：「這是保障歐洲科技主權、提升所有人安全的重要一步。」

草案表示，限制具資安風險國家供應商的措施，要等歐盟執委會或至少3個成員國啟動風險評估後才會生效，且會以市場分析與影響評估作為基礎來採取措施。

新版網路安全法尚需與歐盟成員國及歐洲議會（European Parliament）在接下來幾個月內達成共識，之後才會成為法律。

