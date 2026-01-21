聽新聞
0:00 / 0:00

全球公債賣壓…專家喊別慌！短期波動分散配置、留意長債比重

聯合報／ 記者藍鈞達陳儷方朱漢崙／台北報導

美國與日本公債同步走跌，殖利率走揚，不少持有債券ＥＴＦ的投資人關切是否該調整部位。市場人士指出，這波國際債市的調整，反映的是利率與政策風險重新定價，並非債券資產本身失去功能，對以「長期收息」為目標的投資人而言，毋須因短期價格波動過度恐慌。

市場人士稱，債券ＥＴＦ本質是現金流工具，殖利率上升雖會壓低價格，但也提高未來可鎖定的利息。對於資金配置以穩定配息為主的投資人來說，只要資金沒有短期使用需求，短線淨值波動不必過度放大解讀，甚至可以考慮增持或是將ＥＴＦ逐步汰換為較高報酬率的債券，提升中長期收益能力。

不過，並非所有債券ＥＴＦ都適合「放著不管」。其中，長天期公債ＥＴＦ對利率變動特別敏感，在全球政策與財政不確定性升高的情況下，價格波動幅度明顯放大，短期帳面虧損風險較高。若投資人未來幾年內可能有資金需求，或對淨值回檔承受度有限，須特別留意長債部位比重。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，今年全球債券市場投資人面臨挑戰，特別是公債投資人，因為未來大幅降息機會不大，且各國政府財政狀況嚴峻，使得債券發行量居高不下，在ＡＩ需求帶動電價上漲等通膨環境下，投資人對於殖利率要求提高，不願接受實質負利率，導致殖利率難以下降。

張繼文認為，在通膨持續及政府債台高築的環境下，債券已逐漸失去傳統避險資產的特性，美債的定錨功能也在減弱，美債投資人可考慮將資產分散配置至信用債、企業債，特別是與股票連動性較高的非投資級債，以及新興市場債券，因新興市場國家貨幣政策彈性較大，且已較早進行降息，其債券在美元貶值和美債價格下跌時反而受惠。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，日債利率飆升，也會進一步「傳染」美債、歐債等其他國家債券，投資人必須注意。有專家說，包括美債、投資級債可能被拖累，而投資人持有的長天期美債ＥＴＦ、投資級公司債ＥＴＦ都在影響範圍，特別是存續期間較長的產品，對利率更敏感，要小心。

公債 長債 非理性波動 ETF

延伸閱讀

債券配息王出爐！00984B年化衝破9％奪冠…狠甩非投等債還賺15％價差

美債「嚇跌」剉咧等？ 歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

供給端「短板」主節奏—CoWoS、T‑Glass、HBM

川普全球最強債蛙！狂掃1億元美債…3檔優質債ETF半年賺15％、00984B殖利率破9％

相關新聞

美股早盤／VIX恐慌指數衝高！四大指數重摔 美光逆勢漲

美國總統川普為了爭奪格陵蘭所有權，揚言對歐洲八國加徵關稅，讓投資人備感憂慮，帶動金銀價格再創新高。美股20日早盤四大指數...

遭控淪太子等犯罪集團資金「洗白機」 美國這支科技股盤前暴跌11%

美國獨立金融研究與調查機構Capitalwatch 19日指控行動廣告技術公司AppLovin大股東唐浩與唐玲洗錢，認為...

憂美歐爆發貿易戰 全球公債市場湧現賣壓

全球公債市場昨天湧現賣壓，因川普關稅威脅的言論，加劇市場對美歐爆發貿易戰的擔憂。日本四十年期公債殖利率升至百分之四，為二...

南韓力爭不遜於台灣貿易待遇 業界憂美要求追加投資

台美關稅協議敲定後，韓媒報導，台灣透過台積電展現與美國合作關係緊密，讓韓國備感壓力，儘管首爾當局矢言爭取不遜於台灣的貿易...

全球公債賣壓…專家喊別慌！短期波動分散配置、留意長債比重

美國與日本公債同步走跌，殖利率走揚，不少持有債券ＥＴＦ的投資人關切是否該調整部位。市場人士指出，這波國際債市的調整，反映...

格陵蘭爭議延燒…美股期指盤前大跌逾600點 歐股早盤走低

美股期指20日盤前全面下跌，因美國總統川普加強對格陵蘭的強硬言詞，揚言將對反對丹麥出售這塊領土給美國的國家，加徵新關稅。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。