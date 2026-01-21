憂美歐爆發貿易戰 全球公債市場湧現賣壓

全球公債市場昨天湧現賣壓，因川普關稅威脅的言論，加劇市場對美歐爆發貿易戰的擔憂。日本四十年期公債殖利率升至百分之四，為二○○七年發債以來最高，也是卅多年來日本所有期限的公債殖利率首度突破百分之四，主因是市場擔心高市內閣緩徵食品消費稅將導致日本財政缺口擴大。

此外，美國十年期公債殖利率揚升六個基點（○點○六個百分點）至百分之四點二九一，卅年期公債殖利率則攀升九個基點至百分之四點九三，逼近重要關卡百分之五。公債價格和殖利率走勢相反。

美債眼前除了面對聯準會獨立性遭質疑的疑慮，也面臨來自外部的兩大隱憂，也就是歐、日資金可能流出美債市場。投資人正在評估，歐洲國家手上持有龐大美債，是否會變成「資本武器化」，也就是靠拋售美債來回應美國在格陵蘭議題上施加的壓力；同時間，隨著日本公債殖利率竄升，分析師也思索日本投資人是否會賣出美債，把資金移回日本。

不僅美日，歐洲多國公債昨也下跌、澳洲與紐西蘭公債同樣走低。

野村澳洲資深利率策略師泰斯赫斯特表示，市場仍對聯準會獨立性可能受威脅存有不確定性，同時愈來愈多臆測貝萊德集團主管李德可能成為下一任聯準會主席。

歐洲國家持有數兆美元的美國債券與股票，其中一部分由公共部門基金持有。這引發市場揣測，若川普重啟關稅戰，歐洲可能拋售美國資產；在美國高度依賴外國資本的情況下，這可能推升借貸成本並拖累股市。彭博Markets Live策略師鮑伊德表示，「當歐洲與美國因格陵蘭問題對峙時，交易人士自然會尋找更安全的資產。」

進一步加重美國公債壓力的因素，還包括市場愈來愈擔心日本投資人會在日本本國殖利率回升之際，賣出美國公債、將資金匯回日本。這一趨勢可能使美債殖利率進一步上衝。Lazard資產管理公司首席市場策略師譚波在一份報告表示，「日本公債殖利率已升至一個水準，使得在進行匯率避險後，投資美國公債變得缺乏吸引力。若日本公債殖利率持續上升，日本投資人理性上的選擇，可能是將資金移回日本，以獲取扣除匯率避險成本後，高於美國或歐洲的報酬率。」