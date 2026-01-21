美銀調查：投資人「超樂觀」 須加強避險

根據美國銀行（BofA）20日公布的1月調查，全球基金經理人目前心態是2021年7月以來最樂觀，牛熊指標攀上9.4的「超樂觀」水準，顯示投資人可能需要加強避險。然而，調查也顯示近半數受訪者未建立抵禦股市大跌的防護，是2018年1月以來最高。

調查顯示，基金經理人現金水位已降至史上最低的3.2%，股票配置比重攀上2024年12月以來最高，48%的經理人加碼。預期全球經濟將加速成長的受訪者淨比率大幅上升至38%，經濟「不著陸」成為投資人基本假設情境。

美銀策略師哈奈特說：「股市避險水準低在市場充滿驚喜時無關緊要…但如果驚喜突然嚴重變質，影響會很大。」

投資人視地緣政治衝突為金融市場最大風險，是2024年10月以來頭一遭，人工智慧（AI）可能泡沫化的憂慮退居第二。調查也顯示，投資人認為目前市場流動性是2021年以來最佳，做多金價取代押多「美股七雄」，再次成為最擁擠交易，是過去一年第五次拿下這個頭銜。