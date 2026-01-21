全球公債市場賣壓湧現 川普關稅威脅論加劇美歐貿易戰疑慮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國公債20日加入全球債市遭到拋售的行列。圖為紐約證交所交易員正在作業。（法新社）
美國公債20日加入全球債市遭到拋售的行列。圖為紐約證交所交易員正在作業。（法新社）

全球公債市場20日湧現賣壓，因川普關稅威脅的言論，加劇市場對美歐爆發貿易戰的擔憂。日本40年期公債殖利率升至4%，為2007年發債以來最高，也是30多年來日本任何期限的公債殖利率首度突破4%，主因是市場擔心緩徵食品消費稅將導致日本財政缺口擴大。

美國10年期公債殖利率揚升6個基點至4.291%，30年期公債殖利率則攀升9個基點至4.93%，逼近重要關卡5%。公債價格和殖利率走勢相反。

美債眼前除了面對國內聯準會（Fed）獨立性遭質疑的疑慮，也面臨來自外部的兩大隱憂，即歐、日資金可能流出美債市場。投資人正在評估，歐洲國家手上持有龐大美債，是否會變成「資本武器化」，也就是靠拋售美債來回應美國所施加的壓力；同時間，隨著日本公債殖利率竄升，分析師也思索日本投資人是否會賣出美債，把資金移回日本。

同日，歐洲多國公債下跌、澳洲與紐西蘭公債同樣走低。

野村澳洲資深利率策略師泰斯赫斯特（Andrew Ticehurst）表示：「全球主權債殖利率曲線的長端看起來相當脆弱。」他指出，市場仍對聯準會獨立性可能受威脅存有不確定性，同時愈來愈多臆測貝萊德集團主管李德（Rick Rieder） 可能成為下一任聯準會主席。

歐洲國家持有數兆美元的美國債券與股票，其中一部分由公共部門基金持有。這引發市場揣測，若川普重啟關稅戰，歐洲可能拋售美國資產；在美國高度依賴外國資本的情況下，這可能推升借貸成本並拖累股市。

彭博Markets Live策略師鮑伊德表示：「當歐洲與美國因格陵蘭問題對峙時，交易人士自然會尋找更安全的資產。在正常的市場環境下，這通常意味著美元與美國公債，但我們現在並不處於正常的時期。」

進一步加重美國公債壓力的因素，還包括市場愈來愈擔心日本投資人會在日本本國殖利率回升之際，賣出美國公債、將資金匯回日本。這一趨勢可能使美債殖利率進一步上衝。

Lazard資產管理公司首席市場策略師譚波在一份報告中表示：「我最主要的擔憂是，日本公債殖利率已升至一個水準，使得在進行匯率避險後，投資美國公債變得缺乏吸引力。若日本公債殖利率持續上升，日本投資人理性上的選擇，可能是將資金移回日本，以獲取扣除匯率避險成本後，高於美國或歐洲的報酬率。」

日本 美國 公債殖利率

