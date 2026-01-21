泰國核准臻鼎合資計畫
路透報導，泰國投資管理委員會（BOI）19日表示，已核准一項由全球最大印刷電路板（PCB）生產商台灣臻鼎科技集團（ZDT）主導的合資計畫，價值達650億泰銖（20.7億美元）。
BOI表示，臻鼎科技（4958）與泰國合資夥伴協成昌集團（Saha Group）旗下的Saha Pattana Interholding，將投資四項新的PCB計畫，可望使泰國躍為東南亞國協（ASEAN）地區先進PCB製造重鎮。
PCB用於從智慧手機到醫療器材等林林總總的電子裝置，這項投資計畫的第一批建廠計畫在2023年獲泰國當局批准，並在去年9月開始生產，預計可在泰國創造5,600個工作機會。
隨著先進PCB大廠臻鼎科技集團加入，這筆額外的投資將進一步強化泰國的高科技電子供應鏈。
BOI未揭露新投資計畫細節，例如新廠坐落地點或建廠時程。
根據BOI的資料，自2023年泰國開始推動數位經濟、力圖躋身高所得國家行列，迄今已批准214項電子業新投資計畫，總值3,000億泰銖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言