泰國核准臻鼎合資計畫

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

路透報導，泰國投資管理委員會（BOI）19日表示，已核准一項由全球最大印刷電路板（PCB）生產商台灣臻鼎科技集團（ZDT）主導的合資計畫，價值達650億泰銖（20.7億美元）。

BOI表示，臻鼎科技（4958）與泰國合資夥伴協成昌集團（Saha Group）旗下的Saha Pattana Interholding，將投資四項新的PCB計畫，可望使泰國躍為東南亞國協（ASEAN）地區先進PCB製造重鎮。

PCB用於從智慧手機到醫療器材等林林總總的電子裝置，這項投資計畫的第一批建廠計畫在2023年獲泰國當局批准，並在去年9月開始生產，預計可在泰國創造5,600個工作機會。

隨著先進PCB大廠臻鼎科技集團加入，這筆額外的投資將進一步強化泰國的高科技電子供應鏈

BOI未揭露新投資計畫細節，例如新廠坐落地點或建廠時程。

根據BOI的資料，自2023年泰國開始推動數位經濟、力圖躋身高所得國家行列，迄今已批准214項電子業新投資計畫，總值3,000億泰銖。

泰國 供應鏈 電路

