美股早盤／VIX恐慌指數衝高！四大指數重摔 美光逆勢漲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股20日早盤四大指數齊聲重挫。路透

美國總統川普為了爭奪格陵蘭所有權，揚言對歐洲八國加徵關稅，讓投資人備感憂慮，帶動金銀價格再創新高。美股20日早盤四大指數齊聲重挫。19日為馬丁路德紀念日，美股休市。

道瓊工業指數早盤重挫1.1%，標普500指數跌1%，那斯達克指數跌1.6%，費城半導體指數跌1%。輝達下跌3%、台積電ADR跌1%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX），即華爾街「恐慌指數」衝上20.69，寫去年11月以來新高。

川普17日揚言，2月1日起要對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國商品，加徵10%關稅，點燃歐美爆發貿易衝突的恐懼。此外，川普又威脅要對法國香檳開徵200%關稅，原因是法國總統馬克宏不願加入美國領導的和平理事會，再添緊張氣氛。

這次回檔顯示市場情緒的劇烈變化。美國銀行在川普關稅威脅之前所做的訪調顯示，基金經理人的多頭情緒寫2021年7月以來之最，而避免股市修正的保護部位則暴跌至八年新低。

La Financiere de l'Echiquier交易主管克魯克說，多頭情緒高漲、風險部位最大化、保護過少，打擊投資人情緒，這說明了近來為何出現獲利出場潮，多數投資人沒有太擔心日債殖利率暴衝和地緣政治情勢。

美光逆勢大漲3%，該公司簽署意向書，擬以18億美元現金購買力積電銅鑼廠。

