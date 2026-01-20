格陵蘭爭議延燒…美股期指盤前大跌逾600點 歐股早盤走低

美股期指20日盤前全面下跌，因美國總統川普加強對格陵蘭的強硬言詞，揚言將對反對丹麥出售這塊領土給美國的國家，加徵新關稅。川普言論引發資金出走，也拖累美債殖利率走升、美元走弱。

道瓊指數期貨盤前一度跌626點或1.3%，標普500期貨下跌1.4%，那斯達克期貨下跌1.6%，跌幅隨後收斂。標普500指數20日預料寫下兩個月來最大單日跌幅。

美股周一（19日）適逢馬丁路德金恩紀念日休市。德銀分析師里德（Jim Reid）指出，「由於美股周一休市，針對格陵蘭的關稅威脅影響，尚未充分反映在金融市場中」，「市場已出現反應，但若相關言辭進一步升溫，顯然會有更大的波動空間」。

有華爾街「恐慌指數」之稱的CBOE市場波動指數（VIX），20日跳升至19以上，寫去年11月以來最高。

本周多家公司將公布財報，包括Netflix、嘉信理財（Charles Schwab）、嬌生（Johnson & Johnson）與英特爾（Intel）。企業今年財測指引，對維繫美股多頭情緒至關重要；市場目前已經預期，標普500指數報酬率將達12%至15%。

泛歐Stoxx 600指數20日早盤也下跌0.7%。川普揚言對法國酒品祭出200%關稅，拖累酩悅香檳（Moët & Chandon）、凱歌香檳（Veuve Clicquot）母公司路易威登（LVMH）早盤下跌2%，人頭馬君度（Remy Cointreau）跌1%。