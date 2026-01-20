遭控淪太子等犯罪集團資金「洗白機」 美國這支科技股盤前暴跌11%

美國獨立金融研究與調查機構Capitalwatch 19日指控行動廣告技術公司AppLovin大股東唐浩與唐玲洗錢，認為該公司是太子集團董事長陳志等跨國犯罪首腦資產置換最終出口，AppLovin股價20日盤前應聲重挫逾一成。

Capitalwatch在報告中指出，AppLovin已成為東南亞洗錢集團的那斯達克「洗白機」，犯罪集團支付AppLovin鉅款以透過該公司AXON演算法和Array軟體打廣告，藉此把非法現金洗白。Capitalwatch表示，AppLovin、太子集團與唐浩共同打造一個與「莫比烏斯環」（Mobius Loop）類似的結構，黑與白在此首尾相連，難以分割。

Capitalwatch調查也顯示AppLovin在中國大陸有一支逾15人的營運團隊，該公司執行長多次宣稱「與中國大陸事業無關」為公然說謊。Capitalwatch表示，這支團隊經手美國用戶敏感資料，這可能促使美國司法部採取行動及觸發國安審查。

AppLovin股價16日連續第三個交易日收黑，美國股市20日盤前一度再跌11%，報506美元。事實上，AppLovin過去就曾被渾水研究（Muddy Waters Research）等知名金融公司指控誇大表現指標，以及從社群媒體竊取客戶資料。彭博資訊去年10月報導，美國證券交易委員會（SEC）已對AppLovin事業展開調查。

AppLovin去年第3季營收成長68%至14億美元，寫下過去四年次高單季成長率，淨利增加92%至8.36億美元。AppLovin已在去年9月成為美股標普500指數成分股，去年第4季財報將在2月11日出爐。