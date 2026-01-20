首波陣容超大咖！Jodi Shelton推出Podcast節目 對談黃仁勳等科技巨頭

全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance, GSA）與Shelton Group共同創辦人暨執行長Jodi Shelton正式宣布推出全新Podcast節目《A Bit Personal》。 該節目聚焦於領導力，透過前所未有的視角，揭開塑造全球科技未來的關鍵人物背後鮮少被外界聽見的真實故事。

Podcast 正式首播，並以細膩且具電影感的敘事方式，深入呈現產業中最具影響力領袖的個人經歷、價值觀、挫敗與關鍵轉折時刻。

不同於多數聚焦產品與技術平台的科技類Podcast，《A Bit Personal》將焦點放在「硬體背後的人」。透過建立在信任基礎上的即興深度對談，Jodi鼓勵來賓坦誠分享他們對領導力、企圖心、脆弱時刻，以及形塑今日自我的關鍵人生經驗的真實反思。

Jodi Shelton表示：「這些都是我在產業中認識、最令人著迷的人。我希望透過《A Bit Personal》，讓更多人聽見他們真正的故事。」首季節目共九集、每周更新，首波公布的來賓陣容包括新思科技創辦人Aart de Geus、NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）及AMD董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）；聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（Rick Tsai）、日月光執行長吳田玉（Tien Wu）等全球科技產業指標人物亦將陸續上場，分享其在半導體產業的洞見、帶來極具深度且開創性的對談內容。

此外，《A Bit Personal》未來也將持續推出以女性領導者為主軸的系列，呈現科技產業中多元且重要的女性視角。Jodi進一步指出：「在我的職涯中，我始終站在半導體產業演進的第一線。這些推動經濟成長與人類進步的領導者，如今已成為公眾人物與文化象徵。世界渴望了解他們是誰、以及驅動他們前行的力量。

《A Bit Personal》希望帶領聽眾坐上同一張桌子，跳脫產品發表的框架，深入探索那些定義未來的大膽思想家們的個人故事、價值觀、挫敗與成功。」《A Bit Personal》結合創意視覺、幕後片段與情感敘事，打造與眾不同的科技Podcast體驗，為聽眾帶來兼具深度與溫度的內容。節目每周四於YouTube及各Podcast平台上線，並可透過Instagram、TikTok、LinkedIn與X追蹤《A Bit Personal》最新動態。