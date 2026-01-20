快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

首波陣容超大咖！Jodi Shelton推出Podcast節目 對談黃仁勳等科技巨頭

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
GSA與Shelton Group共同創辦人暨執行長 Jodi Shelton 正式宣布推出全新Podcast節目《A Bit Personal》，  以真誠對話深入對談全球最具影響力的科技領袖。圖／GSA
GSA與Shelton Group共同創辦人暨執行長 Jodi Shelton 正式宣布推出全新Podcast節目《A Bit Personal》，  以真誠對話深入對談全球最具影響力的科技領袖。圖／GSA

全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance, GSA）與Shelton Group共同創辦人暨執行長Jodi Shelton正式宣布推出全新Podcast節目《A Bit Personal》。 該節目聚焦於領導力，透過前所未有的視角，揭開塑造全球科技未來的關鍵人物背後鮮少被外界聽見的真實故事。

Podcast 正式首播，並以細膩且具電影感的敘事方式，深入呈現產業中最具影響力領袖的個人經歷、價值觀、挫敗與關鍵轉折時刻。

不同於多數聚焦產品與技術平台的科技類Podcast，《A Bit Personal》將焦點放在「硬體背後的人」。透過建立在信任基礎上的即興深度對談，Jodi鼓勵來賓坦誠分享他們對領導力、企圖心、脆弱時刻，以及形塑今日自我的關鍵人生經驗的真實反思。

Jodi Shelton表示：「這些都是我在產業中認識、最令人著迷的人。我希望透過《A Bit Personal》，讓更多人聽見他們真正的故事。」首季節目共九集、每周更新，首波公布的來賓陣容包括新思科技創辦人Aart de Geus、NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）及AMD董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）；聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（Rick Tsai）、日月光執行長吳田玉（Tien Wu）等全球科技產業指標人物亦將陸續上場，分享其在半導體產業的洞見、帶來極具深度且開創性的對談內容。

此外，《A Bit Personal》未來也將持續推出以女性領導者為主軸的系列，呈現科技產業中多元且重要的女性視角。Jodi進一步指出：「在我的職涯中，我始終站在半導體產業演進的第一線。這些推動經濟成長與人類進步的領導者，如今已成為公眾人物與文化象徵。世界渴望了解他們是誰、以及驅動他們前行的力量。

《A Bit Personal》希望帶領聽眾坐上同一張桌子，跳脫產品發表的框架，深入探索那些定義未來的大膽思想家們的個人故事、價值觀、挫敗與成功。」《A Bit Personal》結合創意視覺、幕後片段與情感敘事，打造與眾不同的科技Podcast體驗，為聽眾帶來兼具深度與溫度的內容。節目每周四於YouTube及各Podcast平台上線，並可透過Instagram、TikTok、LinkedIn與X追蹤《A Bit Personal》最新動態。

科技 Podcast 董事長 半導體

延伸閱讀

Albee被嗆「全民女友公敵」 張立東曖昧問她「我排第幾位」

《CES亮點 孕育新飆股》三萬點穿越股！AI落地 照亮台股供應鏈

全球大廠秀人形機器人、巧手實力 CES成主戰場

漲破1700元的台積電（2330）還能再買嗎…專家：穩坐龍頭別怕買在高點？

相關新聞

川普欲取格陵蘭恐釀「美歐貿易戰」？美財長淡化可能性 籲各界不用恐慌

美國財政部長貝森特今天表示，針對川普政府希望掌控格陵蘭一事，他有信心美國與歐洲將找到解決方案。他還淡化美歐爆發貿易戰的可...

首波陣容超大咖！Jodi Shelton推出Podcast節目 對談黃仁勳等科技巨頭

全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance, GSA）與Shelton Group共同創...

黃仁勳最愛的三個度假地點曝光！台灣因這理由入選

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於1月底訪台，他接受訪問時表示，他最愛的三個度假地點，分別是夏威夷、台灣與日本。

加劇記憶體短缺 三星、SK海力士減產NAND「價格恐推高」

人工智慧（AI）需求已經讓NAND flash陷入供給緊俏，現在又傳出三星電子和SK海力士今年將減產NAND flash...

市場憂美歐貿易戰 貴金屬價格創新高、亞股跌勢未歇

美國總統川普揚言對反對美方掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，市場憂心美歐爆發貿易戰，黃金及白銀等貴金屬價格雙雙創下新高，亞洲...

一言不合就收購！近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

全球首富馬斯克和歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）之間的口水戰，近日不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。