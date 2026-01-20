快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

川普欲取格陵蘭恐釀「美歐貿易戰」？美財長淡化可能性 籲各界不用恐慌

中央社／ 達沃斯20日綜合外電報導
美國財政部長貝森特今天表示，針對川普政府希望掌控格陵蘭一事，他有信心美國與歐洲將找到解決方案。美聯社
美國財政部長貝森特今天表示，針對川普政府希望掌控格陵蘭一事，他有信心美國與歐洲將找到解決方案。美聯社

美國財政部長貝森特今天表示，針對川普政府希望掌控格陵蘭一事，他有信心美國與歐洲將找到解決方案。他還淡化美歐爆發貿易戰的可能性，呼籲各界不用過度恐慌。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）17日宣布，將向反對美方掌控丹麥自治領土格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅。

歐洲國家指出，此舉將違反去年達成的美歐貿易協議。歐洲聯盟（EU）擬於22日在布魯塞爾舉行緊急峰會，討論可能採取的報復措施。

貝森特（Scott Bessent）今天在瑞士達沃斯年度世界經濟論壇（WEF）場邊告訴記者，這是近期才浮現的議題，美歐將找到兼顧國家安全的解決方案。

他提及：「才過48小時。誠如我所言，坐下來放鬆一下。我有信心領袖們不會讓情勢升級，事情將以對各方都有利的方式告終。」

當記者問及美歐爆發長期貿易戰的可能性時，貝森特回應說：「我們為什麼要直接跳到那個結論？你們為什麼要往最壞的情況想？冷靜下來，不用恐慌。深呼吸。」

貝森特 川普 格陵蘭 美國 貿易協議

延伸閱讀

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

美最高法院今晚可能宣判對等關稅！川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

致函挪威總理談格陵蘭 川普：未獲諾獎 不再只顧和平

相關新聞

川普欲取格陵蘭恐釀「美歐貿易戰」？美財長淡化可能性 籲各界不用恐慌

美國財政部長貝森特今天表示，針對川普政府希望掌控格陵蘭一事，他有信心美國與歐洲將找到解決方案。他還淡化美歐爆發貿易戰的可...

首波陣容超大咖！Jodi Shelton推出Podcast節目 對談黃仁勳等科技巨頭

全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance, GSA）與Shelton Group共同創...

黃仁勳最愛的三個度假地點曝光！台灣因這理由入選

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於1月底訪台，他接受訪問時表示，他最愛的三個度假地點，分別是夏威夷、台灣與日本。

加劇記憶體短缺 三星、SK海力士減產NAND「價格恐推高」

人工智慧（AI）需求已經讓NAND flash陷入供給緊俏，現在又傳出三星電子和SK海力士今年將減產NAND flash...

市場憂美歐貿易戰 貴金屬價格創新高、亞股跌勢未歇

美國總統川普揚言對反對美方掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，市場憂心美歐爆發貿易戰，黃金及白銀等貴金屬價格雙雙創下新高，亞洲...

一言不合就收購！近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

全球首富馬斯克和歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）之間的口水戰，近日不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。