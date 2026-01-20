黃仁勳最愛的三個度假地點曝光！台灣因這理由入選

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。聯合報系資料庫
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於1月底訪台，他接受訪問時表示，他最愛的三個度假地點，分別是夏威夷、台灣與日本

黃仁勳是在接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton最新推出的Podcast節目A Bit Personal訪談中，提到上述想法。

黃仁勳指出，只要是家人所在之處，一起烹飪、喝雞尾酒的地方，就是度假勝地。但如果非要說出最愛的度假地點，他會說每次降落在夏威夷時都很開心。

然後黃仁勳接著說，他也很喜歡去台灣，那裡的人很棒，且有很重要的合作夥伴，並建立了長期的友誼。而家人也總是隨行。另外，他抵達日本時也很開心，他對日本有著非常長遠的記憶，那裡曾對於拯救輝達有多麼地重要。

黃仁勳 輝達 夏威夷 日本 半導體

