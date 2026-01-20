快訊

加劇記憶體短缺 三星、SK海力士減產NAND「價格恐推高」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
三星電子和SK海力士傳出今年將減產NAND flash。美聯社
人工智慧（AI）需求已經讓NAND flash陷入供給緊俏，現在又傳出三星電子和SK海力士今年將減產NAND flash，由於這兩家公司在全球NAND市占合計超過六成，可能會繼續全面推高NAND價格，牽動伺服器、行動裝置、個人電腦（PC）等。

韓媒Chosun Biz引述市場研究公司Omdia的資料報導，三星略為調降NAND產量，從去年的490萬片晶圓、今年減至468萬片。SK海力士預料跟進，產量從去年的190萬片、今年減至170萬片。NAND市場今年的AI需求高漲，兩家記憶體巨擘調整產量，可能加劇記憶體供給短缺，缺貨恐不只出現在AI伺服器，也擴及各種產業，如行動裝置、PC等。

文章整理減產原因如下：首先，花旗證券表示，輝達下一代AI加速器「Vera Rubin」的固態硬碟（SSD），需要1,152 TB的NAND，為現行「Blackwell」產品的十倍以上。AI資料中心對高容量SSD需求成長，NAND產線從現行的TLC（三層儲存），轉向更適合AI資料中心的QLC（四層儲存），轉型期的設備建置、穩定期、初期良率等因素，會導致產量無可避免地下滑。

其次，三星和SK海力士的管理層，也沒有理由大舉增產NAND。這兩家公司的NAND獲利長期惡化，必須專注於捍衛價格，以便從目前的記憶體超級周期中，獲取最大利潤。半導體業界人士說：「不清楚三星和SK海力士減產NAND，是刻意為之、還是自然產生。不管如何，減產的好處以今年最多。」

再來，也有分析指出，陸廠的通用型NAND供給提高，兩家韓廠於是作出回應。長江存儲從去年開始拉升在NAND的市場地位，逐漸增產。外界解讀，韓廠減少供給行動與PC領域的NAND，以對抗陸廠的低成本壓力，捍衛獲利，同時韓廠也增產伺服器和企業級NAND，管理產品陣容。

市場研究公司預測，NAND將在今年第1季起全面漲價。TrendForce說，三星和SK海力士等維持保守的NAND生產，估計第1季NAND合約價將季增33%-38%。IDC也認為，NAND今年供給成長率約為17%，低於近來幾年的平均值。

海力士 三星 半導體 伺服器 記憶體 NAND

