市場憂美歐貿易戰 貴金屬價格創新高、亞股跌勢未歇

美國總統川普揚言對反對美方掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，市場憂心美歐爆發貿易戰，黃金及白銀等貴金屬價格雙雙創下新高，亞洲股市今天普遍收黑，延續昨日跌勢。

法新社報導，在人工智慧（AI）產業帶動下，年初市場一度表現亮眼，但隨著川普以國家安全為由，升高對於掌控丹麥自治領土格陵蘭的訴求後，投資人情緒轉趨緊張。

在丹麥及其他歐洲表態反對後，川普17日揚言將自2月1日起對8個國家加徵10%關稅，其中包括丹麥、法國、德國與英國，並計畫自6月1日起進一步調升至25%。

此舉使市場對去年美歐貿易協議前景產生疑慮，也加深對美歐兩大經濟體可能再度爆發貿易戰的擔憂，促使資金湧向避險資產，同時打擊風險資產表現。

國際金價觸及每盎司4717.78美元，白銀價格攀升至94.73美元，雙雙創下歷史新高。由於川普最新言行引發不確定性，資金從美國資產撤出，美國公債殖利率隨之上升。

歐洲股市遭遇大幅賣壓，亞洲股市今天延續昨日跌勢。東京、香港、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉與威靈頓股市收黑。

上海股市平盤作收，台北、曼谷與雅加達股市則收紅。