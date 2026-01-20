快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

市場憂美歐貿易戰 貴金屬價格創新高、亞股跌勢未歇

中央社／ 香港20日綜合外電報導
亞洲股市今天普遍收黑，延續昨日跌勢。示意圖。路透
亞洲股市今天普遍收黑，延續昨日跌勢。示意圖。路透

美國總統川普揚言對反對美方掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，市場憂心美歐爆發貿易戰，黃金及白銀等貴金屬價格雙雙創下新高，亞洲股市今天普遍收黑，延續昨日跌勢。

法新社報導，在人工智慧（AI）產業帶動下，年初市場一度表現亮眼，但隨著川普以國家安全為由，升高對於掌控丹麥自治領土格陵蘭的訴求後，投資人情緒轉趨緊張。

在丹麥及其他歐洲表態反對後，川普17日揚言將自2月1日起對8個國家加徵10%關稅，其中包括丹麥、法國、德國與英國，並計畫自6月1日起進一步調升至25%。

此舉使市場對去年美歐貿易協議前景產生疑慮，也加深對美歐兩大經濟體可能再度爆發貿易戰的擔憂，促使資金湧向避險資產，同時打擊風險資產表現。

國際金價觸及每盎司4717.78美元，白銀價格攀升至94.73美元，雙雙創下歷史新高。由於川普最新言行引發不確定性，資金從美國資產撤出，美國公債殖利率隨之上升。

歐洲股市遭遇大幅賣壓，亞洲股市今天延續昨日跌勢。東京、香港、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉與威靈頓股市收黑。

上海股市平盤作收，台北、曼谷與雅加達股市則收紅。

川普 美國 格陵蘭 金價 黃金 貿易協議

延伸閱讀

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

致函挪威總理談格陵蘭 川普：未獲諾獎 不再只顧和平

美租格陵蘭99年？仿照波多黎各模式？川普達沃斯曝方案

川普大陣仗重返達沃斯論壇 美國政策成焦點

相關新聞

黃仁勳最愛的三個度假地點曝光！台灣因這理由入選

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於1月底訪台，他接受訪問時表示，他最愛的三個度假地點，分別是夏威夷、台灣與日本。

加劇記憶體短缺 三星、SK海力士減產NAND「價格恐推高」

人工智慧（AI）需求已經讓NAND flash陷入供給緊俏，現在又傳出三星電子和SK海力士今年將減產NAND flash...

市場憂美歐貿易戰 貴金屬價格創新高、亞股跌勢未歇

美國總統川普揚言對反對美方掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，市場憂心美歐爆發貿易戰，黃金及白銀等貴金屬價格雙雙創下新高，亞洲...

一言不合就收購！近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

全球首富馬斯克和歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）之間的口水戰，近日不...

日本成田機場中國大陸航線降溫 台灣線成長1成

日本成田國際機場今天公布，去年12月1日至20日中國航線班機起降次數為1403架次，較前年同期減少13%；中國航線出境旅...

AI衝擊職場「Z世代」最焦慮 8成勞工自認將受影響

根據任仕達（Randstad）今天公布的調查報告，隨著企業日益依賴人工智慧（AI）聊天機器人和自動化，有4/5的勞工認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。