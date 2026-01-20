一言不合就收購！近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

全球首富馬斯克和歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）之間的口水戰，近日不斷升級，起因在於瑞安航空不打算在客機內安裝星鏈的網路服務，馬斯克因此揚言，考慮收購該公司。

歐萊瑞告訴路透，瑞安航空不會採用星鏈服務，理由在於成本過高，且連網所需天線會製造阻力、提高油耗量，使每年成本增加2億至2.5億美元；此外，很少有乘客願意在一個小時左右的航班上，花錢買網路連線，這對廉航來說，在經濟上不可行。

馬斯克火速在X上警告，瑞安航空恐將因此流失顧客，因為他們將轉而選擇提供可靠網路服務的航空公司。

歐萊瑞回應，「馬斯克對飛行和阻力一無所知」，「我不會理會馬斯克，他是個白癡，很有錢，但仍然是個白癡」。

馬斯克19日發文回嗆，「瑞安航空的CEO是個徹頭徹尾的笨蛋，開除他」。他還提出收購瑞安航空的想法，說「要找個名叫瑞安（Ryan）的人來執掌」。

馬斯克不久後還在X上發起投票，詢問網友是否贊成他收購瑞安航空。截至台北時間20日下午，已有逾79萬名網友投票，其中77%表示贊成。

由於瑞安航空為上市公司，馬斯克必須透過惡意收購，或對股東提出收購要約，才能買下這間公司。瑞安航空市值約300億歐元（350億美元），規模為德國漢莎航空的三倍。

此時正值星鏈加速推進商業航空領域，聯合航空、漢莎集團、卡達航空和法國航空在內多家大型航空公司，已宣布在旗下機隊導入星鏈衛星系統的計畫。