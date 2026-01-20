快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

一言不合就收購！近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。路透
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。路透

全球首富馬斯克和歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）之間的口水戰，近日不斷升級，起因在於瑞安航空不打算在客機內安裝星鏈的網路服務，馬斯克因此揚言，考慮收購該公司。

歐萊瑞告訴路透，瑞安航空不會採用星鏈服務，理由在於成本過高，且連網所需天線會製造阻力、提高油耗量，使每年成本增加2億至2.5億美元；此外，很少有乘客願意在一個小時左右的航班上，花錢買網路連線，這對廉航來說，在經濟上不可行。

馬斯克火速在X上警告，瑞安航空恐將因此流失顧客，因為他們將轉而選擇提供可靠網路服務的航空公司

歐萊瑞回應，「馬斯克對飛行和阻力一無所知」，「我不會理會馬斯克，他是個白癡，很有錢，但仍然是個白癡」。

馬斯克19日發文回嗆，「瑞安航空的CEO是個徹頭徹尾的笨蛋，開除他」。他還提出收購瑞安航空的想法，說「要找個名叫瑞安（Ryan）的人來執掌」。

馬斯克不久後還在X上發起投票，詢問網友是否贊成他收購瑞安航空。截至台北時間20日下午，已有逾79萬名網友投票，其中77%表示贊成。

由於瑞安航空為上市公司，馬斯克必須透過惡意收購，或對股東提出收購要約，才能買下這間公司。瑞安航空市值約300億歐元（350億美元），規模為德國漢莎航空的三倍。

此時正值星鏈加速推進商業航空領域，聯合航空、漢莎集團、卡達航空和法國航空在內多家大型航空公司，已宣布在旗下機隊導入星鏈衛星系統的計畫。

馬斯克 星鏈 廉航 航空公司 衛星

延伸閱讀

造反？網友要Grok推特新舊Logo二選一 新版「𝕏」慘遭自家AI抹去

英國擬仿效澳洲 研議禁止兒童使用社群媒體

特斯拉Dojo 3復活 亞光、和大、盟立等受惠

特斯拉 AI5 晶片相關案件 創意奪訂單 股價勁揚

相關新聞

黃仁勳最愛的三個度假地點曝光！台灣因這理由入選

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於1月底訪台，他接受訪問時表示，他最愛的三個度假地點，分別是夏威夷、台灣與日本。

加劇記憶體短缺 三星、SK海力士減產NAND「價格恐推高」

人工智慧（AI）需求已經讓NAND flash陷入供給緊俏，現在又傳出三星電子和SK海力士今年將減產NAND flash...

市場憂美歐貿易戰 貴金屬價格創新高、亞股跌勢未歇

美國總統川普揚言對反對美方掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，市場憂心美歐爆發貿易戰，黃金及白銀等貴金屬價格雙雙創下新高，亞洲...

一言不合就收購！近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

全球首富馬斯克和歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）之間的口水戰，近日不...

日本成田機場中國大陸航線降溫 台灣線成長1成

日本成田國際機場今天公布，去年12月1日至20日中國航線班機起降次數為1403架次，較前年同期減少13%；中國航線出境旅...

AI衝擊職場「Z世代」最焦慮 8成勞工自認將受影響

根據任仕達（Randstad）今天公布的調查報告，隨著企業日益依賴人工智慧（AI）聊天機器人和自動化，有4/5的勞工認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。