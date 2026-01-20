臻鼎科技主導20億美元PCB泰國投資計畫 已獲准

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
泰國投資管理委員會（BOI）19日表示，已核准一項由全球最大印刷電路板（PCB）生產商台灣臻鼎科技集團（ZDT）主導的合資計畫。歐新社
路透報導，泰國投資管理委員會（BOI）19日表示，已核准一項由全球最大印刷電路板（PCB）生產商台灣臻鼎科技集團（ZDT）主導的合資計畫，價值達650億泰銖（20.7億美元）。

BOI表示，臻鼎科技與泰國合資夥伴協成昌集團（Saha Group）旗下的Saha Pattana Interholding，將投資四項新的PCB計畫，可望使泰國躍為東南亞國協（ASEAN）地區先進PCB製造重鎮。

PCB用於從智慧手機到醫療器材等林林總總的電子裝置，這項投資計畫的第一批建廠計畫在2023年獲泰國當局批准，並在去年9月開始生產，預計可在泰國創造5,600個工作機會。

隨著先進PCB大廠臻鼎科技集團加入，這筆額外的投資將進一步強化泰國的高科技電子供應鏈

BOI未揭露新投資計畫細節，例如新廠坐落地點或建廠時程。

根據BOI的資料，自2023年泰國開始推動數位經濟、力圖躋身高所得國家行列，迄今已批准214項電子業新投資計畫，總值3,000億泰銖。

黃仁勳最愛的三個度假地點曝光！台灣因這理由入選

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於1月底訪台，他接受訪問時表示，他最愛的三個度假地點，分別是夏威夷、台灣與日本。

加劇記憶體短缺 三星、SK海力士減產NAND「價格恐推高」

人工智慧（AI）需求已經讓NAND flash陷入供給緊俏，現在又傳出三星電子和SK海力士今年將減產NAND flash...

市場憂美歐貿易戰 貴金屬價格創新高、亞股跌勢未歇

美國總統川普揚言對反對美方掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，市場憂心美歐爆發貿易戰，黃金及白銀等貴金屬價格雙雙創下新高，亞洲...

一言不合就收購！近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

全球首富馬斯克和歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）之間的口水戰，近日不...

日本成田機場中國大陸航線降溫 台灣線成長1成

日本成田國際機場今天公布，去年12月1日至20日中國航線班機起降次數為1403架次，較前年同期減少13%；中國航線出境旅...

AI衝擊職場「Z世代」最焦慮 8成勞工自認將受影響

根據任仕達（Randstad）今天公布的調查報告，隨著企業日益依賴人工智慧（AI）聊天機器人和自動化，有4/5的勞工認為...

