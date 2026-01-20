日本成田機場中國大陸航線降溫 台灣線成長1成

快訊

中央社／ 東京20日專電
日本成田國際機場今天公布，去年12月1日至20日中國航線班機起降次數為1403架次，較前年同期減少13%。（美聯社）
日本成田國際機場今天公布，去年12月1日至20日中國航線班機起降次數為1403架次，較前年同期減少13%；中國航線出境旅客為10萬1800人次，較前年同期減少15%。往中國的航線減少，媒體指與日本首相高市早苗去年在國會的「台灣有事」答詢有關。

產經新聞報導，高市去年11月7日在國會就「台灣有事」答詢後，中國政府於11月14日呼籲國民避免前往日本旅行，被認為對中國航線減班產生影響。不過，成田機場飛往非洲、歐洲、台灣、香港航線則呈現成長。

統計顯示，非洲航線較前年同期增加48%、歐洲航線增加24%、台灣航線增加9%、香港航線則是增加7%。

此外，朝日新聞報導，東京出入國在留管理局成田機場分局13日公布，跨年期間（2025年12月26日至2026年1月4日），成田機場出入境人數約為101萬5000人次，較前一年同期增加4.9%，已經恢復到疫情前2019年度的99%水準。

根據統計，出境人數為52萬7780人次，入境為48萬7860人次，其中日本人約占3成多，出境與入境分別為17萬930人次與17萬8880人次。

不過，中國航線旅客人數減少約2成，顯示日中關係惡化的影響逐漸浮現。

依照航線別使用人數（自成田機場出發）來看，中國航線（不含香港、澳門）旅客為5萬9400人次，較前一年度減少20%。在國家與地區排名中，由第2名下滑至第3名。

韓國航線以9萬4000人次連續3年居首，較前一年度的8萬2000人次增加。第2為台灣，從前一年度的5萬8800人次，增至6萬5900人次。第4名以下依序為美國（含夏威夷、關島）、香港、菲律賓、泰國、越南、新加坡，以亞洲地區為主。

統計顯示，韓國與台灣的跨年期間旅客人數皆成長超過10%，相較之下，日中航線表現低迷。

