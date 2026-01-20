非法賭場廣告流竄 英博弈委員會指Meta視若無睹

快訊

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
英國博弈委員會今天表示，MetaPlatforms對旗下平台上的非法線上賭場廣告視若無睹。法新社
英國博弈委員會今天表示，臉書（Facebook）與Instagram的母公司MetaPlatforms對旗下平台上的非法線上賭場廣告視若無睹，顯示Meta樂意繼續賺取犯罪分子的錢財。

路透社報導，這個獨立監管機構的執行董事米勒（Tim Miller）指出，任何只要在Meta花上一點時間的人，都很可能在動態消息中看到非法線上賭場的廣告。

他說，尤其值得注意的是，許多廣告所推廣的網站並未參與英國GamStop線上賭博自我排除計畫。

根據英國博弈委員會（Gambling Commission）網站刊登的演講稿，米勒在巴塞隆納國際博彩展覽會（ICE Barcelona）上表示，Meta聲稱是直到接獲通知才發現這類廣告，這種說法「完全不實」。

他說，Meta可搜尋的廣告檔案庫就顯示了，哪些廣告商標明其網站「未加入GamStop」。

他說：「這實質上就是犯罪活動的窗口。如果我們可以找到這些廣告，那麼Meta也可以。他們只是選擇視而不見。」

米勒指出，英國博弈委員會在與Meta解決這個問題的「進展非常有限」，又說如果Meta無法利用自身的關鍵字功能來阻擋這些廣告，他會非常訝異。

他說：「這讓人有種印象，就是他們樂於對此視若無睹，繼續賺取犯罪分子與詐騙者的錢財，直到有人大聲指出問題為止。」

