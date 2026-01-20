AI衝擊職場「Z世代」最焦慮 8成勞工自認將受影響

快訊

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
隨著企業日益依賴人工智慧聊天機器人和自動化，有8成的勞工認為AI將影響他們的日常工作。（路透）
根據任仕達（Randstad）今天公布的調查報告，隨著企業日益依賴人工智慧（AI）聊天機器人和自動化，有4/5的勞工認為AI將影響他們的日常工作，其中Z世代的擔憂最為顯著。

路透社報導，全球最大人力資源服務公司之一任仕達在年度「工作趨勢報告」（Workmonitor）中指出，要求具備「AI代理」技能的職缺已飆升1587%，調查數據顯示，AI和自動化正逐漸取代低複雜度的交易型職位。

隨著全球企業因消費者信心低迷而加劇裁員，勞動市場正承受龐大壓力。美國總統川普的貿易戰和強勢外交政策，已對以規則為基礎的世界秩序造成衝擊。

儘管大多數公司仍在等待AI投資熱潮帶來實質回報，但專注於AI的科技公司已開始用自動化來取代工作崗位。這股投資熱潮將在未來幾年形塑商業世界。

任仕達執行長范特諾登德（Sander van 'tNoordende）告訴路透社：「我們普遍看到員工對AI充滿熱情…但他們可能也抱持懷疑，因為企業想要的總是那幾樣：節省成本和提高效率。」

報告指出：「Z世代是最焦慮的世代，而嬰兒潮世代則表現出較大的自信，最不擔心AI的影響和他們的適應能力。」Z世代泛指1990年代末期至2010年代初期出生的一代人，而嬰兒潮世代指的是第二次世界大戰結束後出生的一代人。

數據顯示，近半數受訪勞工擔心，這項新興技術對企業的益處將大於對勞動力的益處。

此外，雇主和員工對企業績效的看法也存在差異。根據報告，約95%的受訪雇主預測今年將有所增長，僅51%的員工抱持同樣的樂觀看法。

這份報告調查了35個市場的2萬7000名勞工和1225名雇主，並涵蓋超過300萬個職缺。

