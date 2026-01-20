德國重啟電動汽車補貼、規模30億歐元 中國大陸品牌也適用

快訊

德國福斯汽車（Volkswagen）的電動車ID.Buzz。美聯社
德國為提振汽車銷售，推出補貼民眾購買電動車計畫，規模達30億歐元（約35億美元）。適用對象也包括中國大陸的電動車品牌。

德國周一（19日）公布這項新一輪獎勵措施。先前的電動車補貼政策在2023年底結束，需求隨之大幅下滑。政府希望銷售能夠復甦，扶持陷入困境的汽車產業，也繼續讓電動車更為普及。雖然目標是支持本土車廠，但補貼將不會對車輛的產地設限。

德國環境部長施奈德（Carsten Schneider）說：「我對歐洲和德國品牌的品質量充滿信心。我沒有在數字中，也沒有在道路上，看到中國車大量湧入德國的證據。因此我們選擇直接面對競爭，不設任何限制。」

德國這項決定，對中國大陸的比亞迪等價格實惠、正在歐洲不斷擴大市占的車廠來說，是一大利多。彭博新聞指出，中國大陸的電動車雖已面臨歐盟對進口電動車徵收關稅，但製造成本較低，在歐洲市場仍能獲利。

德國向中國大陸汽車品牌開綠燈的做法，與其他國家不同。英國去年推出的補貼計畫，實際上將中國大陸電動車排除在外，因為強制要求滿足包括電池及組裝過程低碳排等環境標準。法國所謂的社會租賃計畫也包括類似條件。

德國環境部表示，新一輪補貼最早將於10月展開，預期至2029年將支持約80萬輛電動車的購置。補貼金額在1,500歐元至6,000歐元之間，取決於家庭收入、家庭規模以及車型，主要是提供給中低收入的購車者。

補貼該計畫也預期能令福斯汽車（Volkswagen）和Stellantis等車廠受益，這些車廠正在推出更多價格實惠的電動車型。

