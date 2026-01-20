紐交所母公司推代幣化平台 力拼美股全天候即時結算

快訊

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

瞄準全球對美股交易的強勁需求，紐約證券交易所（NYSE）母公司洲際交易所集團今天表示，已開發出用於「代幣化證券」交易與「鏈上結算」的平台。

紐約證券交易所表示，這套正待監管機構核准的新數位平台，將支援全天候營運、即時結算、以美元金額下單（碎股交易概念），並支援以穩定幣作為資金支應。

近年來，投資人對於美股「不間斷交易」的需求激增，促使監管機構推出新規則並批准主要交易所的提案，使交易可超出正常交易時間進行。

洲際交易所（Intercontinental Exchange）此舉也凸顯傳統市場營運商正在測試區塊鏈基礎設施，以減少股票市場長期存在的摩擦。

杜克大學（Duke University）金融學教授哈維（Campbell Harvey）表示：「代幣化不是一時的潮流，它是解決問題的技術，並且開啟了許多可能性。」

「代幣化股票可能是最容易實現的切入點。」

路透社去年12月報導，匯集全球科技巨頭的那斯達克（Nasdaq）也正在尋求批准，使股票每天可交易23小時，每週5天。

