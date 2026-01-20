中國遊客減少衝擊日本百貨業績 日媒估利潤將減24%

中日關係緊張之下，中國政府呼籲減少前往日本旅遊，影響日本百貨的業績。日媒估計，6家日本百貨公司2025年12月至2026年2月的營業利潤預計將年減24%。

日經中文網20日報導，自中國政府2025年11月中旬呼籲本國公民避免前往日本以來，中國遊客的身影明顯減少。往年12月至2月的旅遊旺季，在著名觀光景點如大阪黑門市場、東京淺草寺可見中國遊客扎堆出現，現在則以歐美遊客較為顯眼。

由於購買力較強的中國遊客減少，日本各家百貨商場的2025年12月單月銷售額均低於上年同期。J FrontRetailing旗下的大丸心齋橋店、梅田店、京都店的銷售額均下降6至8%。松屋免稅銷售額下滑，銀座總店銷售額下降11%，松屋淺草店下降20%。高島屋的中國遊客銷售額也減少35%。

日本觀光廳的數據顯示，2024年訪日中國人的消費額達到1.7兆日圓（約新台幣3400億元），占整體的21%。尤其中國遊客購買高檔化妝品、手錶和珠寶等商品意願較強，因此百貨業所受的打擊比超市、服裝等其他行業相比更加嚴重。

日本經濟新聞匯總日本65家上市零售企業2025年12月至2026年2月的營業利潤預期，百貨商場預計利潤下降24%，降幅大於藥妝店（增長4%）和超市與便利商店（下降4%）。

J Front社長小野圭一表示，「中國呼籲謹慎赴日的影響很可能會長期持續」，市場相關人士也普遍認為如此。瑞銀證券（UBS）推算2026年訪日中國遊客的消費額與去年同期相比將減半，大和證券的預測則是減少3成。

報導指出，百貨業若想恢復業績，當務之急是開拓歐美以及中國以外亞洲國家的訪日客群。不過大和證券分析師重岡繪美里指出，歐美訪日遊客更重視體驗型消費，今後能否提供這類消費內容將成為吸引入境消費的關鍵。

此外，日本國內個人消費的恢復也不可或缺。瑞銀證券高級分析師風早隆弘指出，「通貨膨脹持續，消費者對價值與價格平衡的判斷變得更加嚴格。」截至2025年11月，日本實際工資已連續11個月下滑，2026年春季加薪幅度將成為焦點。