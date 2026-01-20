日銀今年會升息三次？花旗： 日圓一直弱下去 不排除這可能

花旗集團（Citigroup）日本市場主管認為，若日圓持續疲軟，日本銀行（央行）今年可能升息三次，讓利率水準成為目前的兩倍。

花旗日本市場主管星野昭受訪時表示，如果日圓兌美元匯率貶破160日圓價位，日銀可能在4月將利率上調25個基點（1碼）至1%，7月可能還會進行相同幅度的升息。假設日圓弱勢仍持續，甚至不排除年底第三次升息。

星野昭說：「簡單來說，日圓疲軟是實質利率為負所造成。」他指的是殖利率低於通膨率的情況；如果日銀想要扭轉匯率走勢，「除了處理這個問題，別無選擇」。

星野昭在界業有長達逾30年的經驗，他點出匯率日益成為預測日本貨幣政策的關鍵因素。隨著消費者對物價上漲愈發不滿，日銀官員愈來愈關心日圓走弱對通膨的潛在影響。

儘管市場觀察家大多預期，仍需再等幾個月才會等到日銀升息，但也有人認為，日圓一旦再次大幅下跌，日銀可能提前採取行動。

彭博資訊訪調經濟學家的預測是，日銀今年的升息頻率會是每六個月一次，受訪者因而估計下次升息時間落在7月。利率交換市場目前的定價顯示，交易員押注7月前將有一次升息，並認為12月前再次升息的機率為90%。

以目前的市場情況，星野昭看今年的日圓兌美元匯價會在略低於150至165之間的區間移動。周二東京早盤，日圓兌美元在158.2日圓兌1美元附近，上周則是曾經觸及18個月的低點159.45。

他指出，如果日本10年期公債殖利率等關鍵利率開始高於通膨率，日本的機構投資人可能會考慮將海外投資回流國內，投入本國的固定收益資產。然而，他說：「即使投資人想把資金匯回日本，也沒有太多投資產品可供選擇。這正是日圓長期疲軟的關鍵原因之一。」