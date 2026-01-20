美債「嚇跌」剉咧等？ 歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美國公債加入全球債市遭到拋售的行列，此時在與格陵蘭相關的美國關稅威脅影響下，投資人對美國資產的需求轉弱，也使市場更加擔心華盛頓的長期財政狀況。

美債眼前除了面對國內聯準會獨立性遭質疑的疑慮，也面臨來自外部的兩大隱憂，即歐、日資金可能流出美債市場。投資人正在評估，歐洲國家手上持有龐大美債，是否會變成「資本武器化」，也就是靠拋售美債來回應美國所施加的壓力；同時間，隨著日本公債殖利率竄升，分析師也思索日本投資人是否會賣出美債，把將資金移回日本。

在亞洲今天（20日）上午交易時段，美國10年期公債殖利率上升3個基點至4.26%；30年期殖利率也上揚近4個基點，殖利率突破4.87%。標普500指數期貨下挫1.1%。在周一，歐洲股市下跌1.7%，是11月以來最大跌幅。

美國總統川普為了奪取格陵蘭，計劃對八個歐洲國家加徵關稅，讓外界再度質疑川普政府政策的不可預測性。

日本債市同樣走跌，40年期日本公債殖利率首度升至4%，是2007年該券種推出以來首見。交易人士正等待日本20年期公債的標售；此前一天，政府提出食品消費稅減稅計畫，推升長天期殖利率升至多年高點。

澳洲與紐西蘭公債亦下跌，德國公債期貨同樣走低。

野村澳洲資深利率策略師泰斯赫斯特（Andrew Ticehurst）在雪梨表示：「全球主權債殖利率曲線的長端看起來相當脆弱。」他指出，市場仍對聯準會獨立性可能受威脅存有不確定性，同時愈來愈多揣測貝萊德集團主管李德（Rick Rieder） 可能成為下一任聯準會主席，此外，美國最高法院若裁定部分川普關稅措施違法，也可能加深對預算狀況的疑慮。

歐洲國家持有數兆美元的美國債券與股票，其中一部分由公共部門基金持有。這引發市場揣測，若川普重啟關稅戰，歐洲可能拋售美國資產；在美國高度依賴外國資本的情況下，這可能推升借貸成本並拖累股市。

彭博Markets Live策略師鮑伊德表示：「當歐洲與美國因格陵蘭問題對峙時，交易人士自然會尋找更安全的資產。在正常的市場環境下，這通常意味著美元與美國公債，但我們現在並不處於正常的時期。」

進一步加重美國公債壓力的因素，還包括市場愈來愈擔心日本投資人會在日本本國殖利率回升之際，賣出美國公債、將資金匯回日本；這一趨勢可能使美債殖利率進一步上衝。

Lazard資產管理公司首席市場策略師Ronald Temple 在一份報告中表示：「我最主要的擔憂是，日本公債殖利率已升至一個水準，使得在進行匯率避險後，投資美國公債變得缺乏吸引力。若日本公債殖利率持續上升，日本投資人理性上的選擇，可能是將資金移回日本，以獲取扣除匯率避險成本後，高於美國或歐洲的報酬率。」